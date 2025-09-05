В російській Рязані горить НПЗ після атаки дронів – соцмережі
П'ятниця, 5 вересня 2025, 01:50
У ніч проти 5 вересня в соцмережах повідомили про пожежу на НПЗ у російському місті Рязань після атаки безпілотників.
Джерело: Astra та інші пабліки, губернатор Рязанської області РФ Павло Малков
Деталі: За даними Telegram-каналів, місцеві жителі повідомили про пожежу на НПЗ у Рязані після атаки БпЛА.
У соцмережах також опублікували фото і відео пожежі на НПЗ.
Оновлено: Вранці 5 вересня Малков повідомив, що над Рязанською областю російська ППО нібито збила 8 дронів. За його словами, "уламки безпілотника впали на території промислового підприємства, наслідки усуваються".
Нагадаємо: Сили оборони безпілотниками у ніч на 30 серпня влучили по нафтопереробних заводах "Краснодарський" у Краснодарському краї та "Сизранський" у Самарській області Росії.