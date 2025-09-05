Усі розділи
В російській Рязані горить НПЗ після атаки дронів – соцмережі

Ольга Глущенко П'ятниця, 5 вересня 2025, 01:50
В російській Рязані горить НПЗ після атаки дронів – соцмережі
фото: supernova_plus

У ніч проти 5 вересня в соцмережах повідомили про пожежу на НПЗ у російському місті Рязань після атаки безпілотників.

Джерело: Astra та інші пабліки, губернатор Рязанської області РФ Павло Малков

Деталі: За даними Telegram-каналів, місцеві жителі повідомили про пожежу на НПЗ у Рязані після атаки БпЛА.

У соцмережах також опублікували фото і відео пожежі на НПЗ.

Оновлено: Вранці 5 вересня Малков повідомив, що над Рязанською областю російська ППО нібито збила 8 дронів. За його словами, "уламки безпілотника впали на території промислового підприємства, наслідки усуваються".

Нагадаємо: Сили оборони безпілотниками у ніч на 30 серпня влучили по нафтопереробних заводах "Краснодарський" у Краснодарському краї та "Сизранський" у Самарській області Росії.

Росіяпожежабезпілотники
