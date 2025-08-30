Україна уразила НПЗ у Краснодарському краї та Самарській області – Генштаб

Сили оборони безпілотниками у ніч на 30 серпня влучили по нафтопереробних заводах "Краснодарський" у Краснодарському краї та "Сизранський" у Самарській області Росії.

Джерело: Генштаб

Деталі: Зазначається, що українські військові працюють "у рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів".

За даними Генштабу, НПЗ "Краснодарський" виробляє світлі нафтопродукти об’ємом 3 млн тон на рік - бензини, дизель, авіаційне пальне. Бере участь у забезпеченні збройних сил РФ.

НПЗ "Сизранський" вражено повторно, зазначили військові. Це підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум. Об’єми переробки до серпня 2025 року складали 8.5 млн тонн на рік.

Результати вогневого ураження наразі невідомі.