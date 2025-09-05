У п’ятницю Трамп перейменує Міноборони США на Міністерство війни – Fox News

За даними Fox News, президент США Дональд Трамп підпише в п'ятницю указ про зміну назви Міністерства оборони на Міністерство війни.

Джерело: Fox News

Деталі: І Трамп, і міністр оборони Штатів Піт Гегсет нещодавно заявили, що хочуть змінити назву відомства.

Реклама:

Представник Білого дому підтвердив Fox News у четвер, що Трамп оголосить про зміну назви в п'ятницю. Згідно з інформаційним бюлетенем Білого дому, указ передбачає використання назви "Міністерство війни" як другорядної назви Міністерства оборони, а також таких термінів як "міністр війни" для Гегсета.

Указ також доручає Гегсету запропонувати законодавчі та виконавчі заходи, щоб назавжди змінити назву на "Міністерство війни США".

За словами представника Білого дому, виконання указу вимагатиме внесення змін на сайтах доступних для громадськості, та вивісок в офісах Пентагона, включаючи перейменування зали для брифінгів з питань громадських відносин. За словами представника Білого дому, також готуються інші довгострокові проєкти.

РЕКЛАМА:

Трамп останніми днями дав зрозуміти, що зміна назви відомства неминуча.

Довідково: Міністерство війни США (United States Department of War) було створене у 1789 році і відповідало за керівництво сухопутними військами, а також координацію військових кампаній.

У 1947 році, після Другої світової війни, внаслідок ухвалення Закону про національну безпеку (National Security Act) відбулася масштабна реорганізація збройних сил США. Міністерство війни було розформоване, а його функції передані новоствореному Міністерству оборони. Основною метою перейменування було підкреслити оборонний характер діяльності США в післявоєнному світі.