Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У п’ятницю Трамп перейменує Міноборони США на Міністерство війни – Fox News

Ольга Глущенко П'ятниця, 5 вересня 2025, 02:58
У п’ятницю Трамп перейменує Міноборони США на Міністерство війни – Fox News
Дональд Трамп. Фото: Getty images

За даними Fox News, президент США Дональд Трамп підпише в п'ятницю указ про зміну назви Міністерства оборони на Міністерство війни.

Джерело: Fox News

Деталі: І Трамп, і міністр оборони Штатів Піт Гегсет нещодавно заявили, що хочуть змінити назву відомства.

Реклама:

Представник Білого дому підтвердив Fox News у четвер, що Трамп оголосить про зміну назви в п'ятницю. Згідно з інформаційним бюлетенем Білого дому, указ передбачає використання назви "Міністерство війни" як другорядної назви Міністерства оборони, а також таких термінів як "міністр війни" для Гегсета.

Указ також доручає Гегсету запропонувати законодавчі та виконавчі заходи, щоб назавжди змінити назву на "Міністерство війни США".

За словами представника Білого дому, виконання указу вимагатиме внесення змін на сайтах доступних для громадськості, та вивісок в офісах Пентагона, включаючи перейменування зали для брифінгів з питань громадських відносин. За словами представника Білого дому, також готуються інші довгострокові проєкти.

РЕКЛАМА:

Трамп останніми днями дав зрозуміти, що зміна назви відомства неминуча.

Довідково: Міністерство війни США (United States Department of War) було створене у 1789 році і відповідало за керівництво сухопутними військами, а також координацію військових кампаній. 

У 1947 році, після Другої світової війни, внаслідок ухвалення Закону про національну безпеку (National Security Act) відбулася масштабна реорганізація збройних сил США. Міністерство війни було розформоване, а його функції передані новоствореному Міністерству оборони. Основною метою перейменування було підкреслити оборонний характер діяльності США в післявоєнному світі.

СШАТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В Україні масштабна повітряна тривога: Росія запустила ракети
оновлено, фотоРосія атакувала Київ дронами: БпЛА влучили в багатоповерхівки, троє загиблих та 11 постраждалих
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
фотоВ Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Усі новини...
США
Махоумс і компанія, нова мета Барклі, Аллен і Джексон готові до нових вершин: чого чекати від сезону НФЛ
FT: США поступово згорнуть безпекову допомогу європейським країнам, що межують з Росією
Макрон: В найближчі тижні ми визначимо внесок США у "коаліцію рішучих"
Останні новини
06:30
Ворог завдав масованого удару по Одесі ударними БпЛА: пошкоджені житлові будинки та інфраструктура
05:54
В Україні масштабна повітряна тривога: Росія запустила ракети
04:55
доповненоРосія завдала масованого удару по Кривому Рогу ракетами і дронами: є влучання у трьох локаціях – Вілкул
04:20
Кременчук під масованим обстрілом: десятки вибухів і часткове знеструмлення міста – мер
03:49
Росіяни завдали удару по підприємству в Запоріжжі: пошкоджено цех
03:32
оновлено, фотоРосія атакувала Київ дронами: БпЛА влучили в багатоповерхівки, троє загиблих та 11 постраждалих
03:29
США, Катар та Єгипет готуються представити комплексну угоду яка покладе кінець війні в Газі – ЗМІ
02:25
У розвідці заявили про глибоку кризу в паперовій промисловості Росії
01:40
Пошкодження підводних кабелів у Червоному морі спричинило проблеми в роботі Microsoft Azure
01:01
4 поразки та лише 1 перемога: українські боксери невдало провели третій змагальний день на ЧС-2025
Усі новини...
Реклама:
Реклама: