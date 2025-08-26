Усі розділи
Іван Д'яконовВівторок, 26 серпня 2025, 05:38
Трамп оголосив про намір перейменувати Міністерство оборони США на Міністерство війни
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп натякнув, що вже "наступного тижня або близько того" змінить назву Міністерства оборони на Міністерство війни.

Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами з Овального кабінету та під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном 

Пряма мова: "Ви знаєте, ми називаємо його Міністерством оборони, але між нами кажучи, я думаю, що ми збираємося змінити назву. Якщо ви хочете знати правду, я думаю, що у нас буде деяка інформація про це, можливо, незабаром".

Деталі: За словами Трампа, він "говорив з людьми" про цю ініціативу і що "всім це подобається".

Під час двосторонньої зустрічі з президентом Південної Кореї Трамп зазначив, що США "мали неймовірну історію перемог, коли це було Міністерство війни".

"Коли ми виграли Першу світову, Другу світову війну, він (Пентагон, – ред.) називався Міністерством війни. І для мене це справді те, чим воно є", – сказав глава Білого дому.

Трамп також зауважив, що не хоче обмежуватися лише обороною. "Ми хочемо й наступу також", – заявив він.

"Ймовірно, ця зміна буде зроблена протягом наступного тижня або близько того", – додав президент США.

Довідково: Міністерство війни США (United States Department of War) було створене у 1789 році і відповідало за керівництво сухопутними військами, а також координацію військових кампаній. 

У 1947 році, після Другої світової війни, внаслідок ухвалення Закону про національну безпеку (National Security Act) відбулася масштабна реорганізація збройних сил США. Міністерство війни було розформоване, а його функції передані новоствореному Міністерству оборони. Основною метою перейменування було підкреслити оборонний характер діяльності США в післявоєнному світі.

