Трамп оголосив про намір перейменувати Міністерство оборони США на Міністерство війни

Президент США Дональд Трамп натякнув, що вже "наступного тижня або близько того" змінить назву Міністерства оборони на Міністерство війни.

Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами з Овального кабінету та під час зустрічі з президентом Південної Кореї Лі Чже Мьоном

Пряма мова: "Ви знаєте, ми називаємо його Міністерством оборони, але між нами кажучи, я думаю, що ми збираємося змінити назву. Якщо ви хочете знати правду, я думаю, що у нас буде деяка інформація про це, можливо, незабаром".

Деталі: За словами Трампа, він "говорив з людьми" про цю ініціативу і що "всім це подобається".

Під час двосторонньої зустрічі з президентом Південної Кореї Трамп зазначив, що США "мали неймовірну історію перемог, коли це було Міністерство війни".

"Коли ми виграли Першу світову, Другу світову війну, він (Пентагон, – ред.) називався Міністерством війни. І для мене це справді те, чим воно є", – сказав глава Білого дому.

Трамп також зауважив, що не хоче обмежуватися лише обороною. "Ми хочемо й наступу також", – заявив він.

"Ймовірно, ця зміна буде зроблена протягом наступного тижня або близько того", – додав президент США.

Довідково: Міністерство війни США (United States Department of War) було створене у 1789 році і відповідало за керівництво сухопутними військами, а також координацію військових кампаній.

У 1947 році, після Другої світової війни, внаслідок ухвалення Закону про національну безпеку (National Security Act) відбулася масштабна реорганізація збройних сил США. Міністерство війни було розформоване, а його функції передані новоствореному Міністерству оборони. Основною метою перейменування було підкреслити оборонний характер діяльності США в післявоєнному світі.