Трамп каже про розмову з Путіним "найближчим часом" і про "хороший діалог" з ним

Президент США Дональд Трамп після спілкування телефоном у четвер з президентом України Володимиром Зеленським планує найближчим часом розмову з правителем Росії Володимиром Путіним.

Джерело: Трамп під час ексклюзивної вечері з керівниками найбільших світових ІТ-компаній в Білому домі, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: У Трампа запитали, чи він планує "після телефонного дзвінка до президента України Зеленського" найближчим часом поговорити з Путіним?

Пряма мова Трампа: "Так, планую. Ми ведемо дуже хороший діалог.

Я врегулював сім воєн. Ту, яка, на мою думку, мала бути однією з найлегших... Ви знаєте це відчуття, коли думаєш, що щось буде легше. Виявляється, що це трохи складніше. Але та, яка, на мою думку, мала бути легшою, через мої стосунки з Путіним, з Україною та все інше...

Я думав, що це буде катастрофа (у відносинах – ред.) між Росією та Україною, де цього тижня загинуло 7014 людей. У більшості випадків це солдати, кілька (цивільних – ред.) з Києва, відносно небагато, але здебільшого солдати. І вони гинуть у таких масштабах, яких ми не бачили з часів Другої світової війни".

"Але це виявилося найскладнішим з усього. Ви знаєте, я врегулював три війни. Одна тривала 31 рік. Багато людей загинуло, 10 мільйонів людей. Інша тривала 34 роки, а ще одна – 37 років. Вони тривали, і люди казали, що їх неможливо вирішити, а я їх вирішив.

Це завдання (війна РФ проти України – ред.) виявилося складнішим, але ми його вирішимо. Ми все владнаємо".

Що передувало: Учасники саміту "коаліції рішучих" у Парижі під час розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорили шляхи припинення агресії РФ та гарантії безпеки для України.