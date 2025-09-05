Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп каже про розмову з Путіним "найближчим часом" і про "хороший діалог" з ним

Ольга Глущенко П'ятниця, 5 вересня 2025, 04:38
Трамп каже про розмову з Путіним найближчим часом і про хороший діалог з ним
Дональд Трамп, фото: Shutterstock

Президент США Дональд Трамп після спілкування телефоном у четвер з президентом України Володимиром Зеленським планує найближчим часом розмову з правителем Росії Володимиром Путіним.

Джерело: Трамп під час ексклюзивної вечері з керівниками найбільших світових ІТ-компаній в Білому домі, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: У Трампа запитали, чи він планує "після телефонного дзвінка до президента України Зеленського" найближчим часом поговорити з Путіним?

Реклама:

Пряма мова Трампа: "Так, планую. Ми ведемо дуже хороший діалог.

Я врегулював сім воєн. Ту, яка, на мою думку, мала бути однією з найлегших... Ви знаєте це відчуття, коли думаєш, що щось буде легше. Виявляється, що це трохи складніше. Але та, яка, на мою думку, мала бути легшою, через мої стосунки з Путіним, з Україною та все інше...

Я думав, що це буде катастрофа (у відносинах – ред.) між Росією та Україною, де цього тижня загинуло 7014 людей. У більшості випадків це солдати, кілька (цивільних – ред.) з Києва, відносно небагато, але здебільшого солдати. І вони гинуть у таких масштабах, яких ми не бачили з часів Другої світової війни".

РЕКЛАМА:

"Але це виявилося найскладнішим з усього. Ви знаєте, я врегулював три війни. Одна тривала 31 рік. Багато людей загинуло, 10 мільйонів людей. Інша тривала 34 роки, а ще одна – 37 років. Вони тривали, і люди казали, що їх неможливо вирішити, а я їх вирішив.

Це завдання (війна РФ проти України – ред.) виявилося складнішим, але ми його вирішимо. Ми все владнаємо".

Що передувало: Учасники саміту "коаліції рішучих" у Парижі під час розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорили шляхи припинення агресії РФ та гарантії безпеки для України.

ТрампПутінпереговориросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
фотоВ Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Трамп каже, що саміт G20 проведуть у його гольф-комплексі
фотоУ Чернігові росіяни скинули фейкові гроші, закликаючи до співпраці
Усі новини...
У Дніпрі пролунали вибухи – ЗМІ
У Кремлі заявили, що гарантії безпеки мають бути надані "і Україні, і Росії"
Росіяни завдали низку ударів по Сумщині: 3 постраждалих, вирували пожежі
ППО знешкодила 121 російський дрон, 35 – влучили
Останні новини
02:25
У розвідці заявили про глибоку кризу в паперовій промисловості Росії
01:40
Пошкодження підводних кабелів у Червоному морі спричинило проблеми в роботі Microsoft Azure
01:01
4 поразки та лише 1 перемога: українські боксери невдало провели третій змагальний день на ЧС-2025
00:52
ChatGPT, Meta AI та інші чат-боти стали вдвічі частіше брехати та поширюють російські фейки — дослідження
00:10
оновленоУ Києві та низці областей по російських дронах працює ППО
23:45
доповненоЧерез ворожу атаку на Сумщині загинула жінка, 7 поранених
23:35
оновленоРосіяни атакували Запоріжжя: 15 поранених, є руйнування
23:31
фотоЩо сьогодні знаходять археологи: репортаж із розкопок
22:56
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
22:35
Виїзд за кордон чоловіків 18-22 роки: хто може виїхати, кому відмовлять, а хто отримає штраф
Усі новини...
Реклама:
Реклама: