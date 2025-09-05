Усі розділи
Росіяни поцілили по підприємству у Дніпрі – вирують пожежі

Ірина БалачукП'ятниця, 5 вересня 2025, 07:39
Росіяни поцілили по підприємству у Дніпрі – вирують пожежі
Фото з Telegram ДСНС

Пожежі спалахнули на території підприємства у Дніпрі внаслідок російської атаки безпілотниками уночі 5 вересня.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова Лисака: "Вночі ворог масовано атакував область безпілотниками… У Дніпрі агресор поцілив по підприємству. Там виникли пожежі, до ліквідації яких оперативно стали рятувальники". 

Фото з Telegram ДСНС

Деталі: За словами очільника області, FPV-дроном росіяни вдарили по Покровській громаді на Нікопольщині.

Минулося без постраждалих.

 
Фото з Telegram ДСНС

Лисак додав, що оборонці неба ліквідували над областю 15 БпЛА.

Передісторія:

