Росіяни поцілили по підприємству у Дніпрі – вирують пожежі

Пожежі спалахнули на території підприємства у Дніпрі внаслідок російської атаки безпілотниками уночі 5 вересня.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова Лисака: "Вночі ворог масовано атакував область безпілотниками… У Дніпрі агресор поцілив по підприємству. Там виникли пожежі, до ліквідації яких оперативно стали рятувальники".

Фото з Telegram ДСНС

Деталі: За словами очільника області, FPV-дроном росіяни вдарили по Покровській громаді на Нікопольщині.

Минулося без постраждалих.

Фото з Telegram ДСНС

Лисак додав, що оборонці неба ліквідували над областю 15 БпЛА.

