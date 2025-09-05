Росіяни поцілили по підприємству у Дніпрі – вирують пожежі
П'ятниця, 5 вересня 2025, 07:39
Пожежі спалахнули на території підприємства у Дніпрі внаслідок російської атаки безпілотниками уночі 5 вересня.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова Лисака: "Вночі ворог масовано атакував область безпілотниками… У Дніпрі агресор поцілив по підприємству. Там виникли пожежі, до ліквідації яких оперативно стали рятувальники".
Деталі: За словами очільника області, FPV-дроном росіяни вдарили по Покровській громаді на Нікопольщині.
Минулося без постраждалих.
Лисак додав, що оборонці неба ліквідували над областю 15 БпЛА.
Передісторія:
- Уночі 5 вересня у Дніпрі лунали вибухи.