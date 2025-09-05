Мільйонний хабар при будівництві житла для військових: чиновника МОУ відправили під заставу

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застави в майже 3 мільйони гривень стосовно посадовця Міноборони Віталія Гайдука, підозрюваного в одержанні хабаря від одного зі столичних забудовників.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, "Українська правда"

Деталі: Згідно з повідомленням САП, 4 вересня слідчий суддя частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді 2 725 200 грн застави.

Також на особу покладено відповідні процесуальні обов’язки.

За рішенням суду, застава має бути внесена протягом 5 днів з моменту проголошення рішення.

За даними УП, йдеться про т.в.о. начальника Головного управління майна та ресурсів Міноборони Віталія Гайдука, який за даними слідства вимагав хабар за сприяння в підписанні інвестиційного договору про участь у будівництві багатоквартирного 16-ти поверхового житлового будинку на земельній ділянці в Святошинському районі Києва.

Як повідомлялось, для реалізації плану фігурант залучив інших осіб, а "послуги" оцінив у 1,3 млн дол. США. Після оголошення про початок конкурсу забудовник запропонував зменшити суму до 1 млн дол. США та надав перший транш.

У червні 2025 року співучасників злочину (представника ССО підполковника Олександра Тиршу та представника МОУ Олексія Стасюка -ред.) викрили одразу після одержання частини коштів. Зібрані докази дали підстави повідомити про підозру і самому посадовцю.