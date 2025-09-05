Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мільйонний хабар при будівництві житла для військових: чиновника МОУ відправили під заставу

Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 вересня 2025, 11:44
Мільйонний хабар при будівництві житла для військових: чиновника МОУ відправили під заставу
ілюстративне фото ВАКС із Facebook

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застави в майже 3 мільйони гривень стосовно посадовця Міноборони Віталія Гайдука, підозрюваного в одержанні хабаря від одного зі столичних забудовників.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, "Українська правда"

Деталі: Згідно з повідомленням САП, 4 вересня слідчий суддя частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді 2 725 200 грн застави.

Реклама:

Також на особу покладено відповідні процесуальні обов’язки.

За рішенням суду, застава має бути внесена протягом 5 днів з моменту проголошення рішення.

За даними УП, йдеться про т.в.о. начальника Головного управління майна та ресурсів Міноборони Віталія Гайдука, який за даними слідства вимагав хабар за сприяння в підписанні інвестиційного договору про участь у будівництві багатоквартирного 16-ти поверхового житлового будинку на земельній ділянці в Святошинському районі Києва.

РЕКЛАМА:

Як повідомлялось, для реалізації плану фігурант залучив інших осіб, а "послуги" оцінив у 1,3 млн дол. США. Після оголошення про початок конкурсу забудовник запропонував зменшити суму до 1 млн дол. США та надав перший транш.

У червні 2025 року співучасників злочину (представника ССО підполковника Олександра Тиршу та представника МОУ Олексія Стасюка -ред.) викрили одразу після одержання частини коштів. Зібрані докази дали підстави повідомити про підозру і самому посадовцю.

МіноборонихабарАнтикорупційна прокуратураНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоРосія атакувала Київ дронами: БпЛА влучили в багатоповерхівки, троє загиблих та 11 постраждалих
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
фотоВ Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Трамп каже, що саміт G20 проведуть у його гольф-комплексі
Усі новини...
Міноборони
Міноборони створить єдину "лабораторію" російських трофеїв та відкриє доступ до радянських креслень
5 днів від замовлення до фронту: перші результати DOT-Chain Defence
Збитки на майже 26 млн: викрито зловживання на закупівлі балістичних окулярів для ЗСУ
Останні новини
07:25
Масований удар по Київщині: поранено дівчину, в кількох районах пошкоджені будинки
07:03
В Києві унаслідок падіння уламку ворожого БпЛА горить будівля Кабміну
06:57
У Києві після масованої атаки Росії перекрили рух на частині вулиць
06:30
Ворог завдав масованого удару по Одесі ударними БпЛА: пошкоджені житлові будинки та інфраструктура
05:54
оновленоВ Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: Росія запустила ракети
04:55
оновленоРосія завдала масованого удару по Кривому Рогу ракетами і дронами: троє постраждалих – Вілкул
04:20
Кременчук під масованим обстрілом: десятки вибухів і часткове знеструмлення міста – мер
03:49
Росіяни завдали удару по підприємству в Запоріжжі: пошкоджено цех
03:32
оновлено, фотоРосія атакувала Київ дронами: БпЛА влучили в багатоповерхівки, троє загиблих та 11 постраждалих
03:29
США, Катар та Єгипет готуються представити комплексну угоду яка покладе кінець війні в Газі – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: