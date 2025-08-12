Мільйонний хабар за перемогу в конкурсі на будівництво житла для військових: у Києві викрито схему

Антикорупційні органи спільно з Нацполіцією повідомили т.в.о. начальника одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони України про підозру в одержанні неправомірної вигоди від одного зі столичних забудовників.

Джерело: НАБУ, САП, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Дослівно НАБУ: "За даними слідства, посадовець запропонував забезпечити перемогу в конкурсі на зведення будинку для військових у Святошинському районі Києва. Для реалізації плану залучив інших осіб, а "послуги" оцінив у 1,3 млн дол. США.

Гроші мали передаватися трьома траншами через банківські комірки: 100 тис. дол. США — після початку конкурсу; 400 тис. дол. США — за підписання договору на будівництво; 800 тис. дол. США — після завершення першої черги будівництва.

Після оголошення про початок конкурсу забудовник запропонував зменшити суму до 1 млн доларів США та надав перший транш.

У червні 2025 року співучасників злочину викрили одразу після одержання частини коштів. Зібрані докази дали підстави повідомити про підозру і самому посадовцю".

Деталі: За даними джерел "Української правди", йдеться про т.в.о. начальника Головного управління майна та ресурсів Міноборони Віталія Гайдука та хабар від директора ТОВ "Астрон Трейд" Сергія Шафранського за сприяння в підписанні інвестиційного договору про участь у будівництві багатоквартирного 16-ти поверхового житлового будинку з на земельній ділянці в Святошинському районі Києва.

Дії службовця кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України (Підкуп особи, яка надає публічні послуги).

Стосовно поплічників організатора схеми, за даними джерел УП, 10 червня співробітники ДСР та ГСУ Нацполіції затримали при отримані неправомірної вигоди у сумі 100 тис доларів США представника ССО підполковника Олександра Тиршу та представника МОУ Олексія Стасюка.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи – взяття під вартою з альтернативою застави в сумі 53 млн кожному. Пізніше суд знизив розмір застав до 40 млн. За даними УП, станом на 12 серпня, застави не було внесено.