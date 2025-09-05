OSINT-аналіз підтвердив перебування в полоні понад 2,5 тис. українських військових – Добросердов

У полоні РФ перебувають 2577 українських військовослужбовців, і це було підтверджено OSINT-методами.

Джерело: уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов на зустрічі з представниками місії незалежних експертів Московського механізму ОБСЄ, пише МВС у соцмережах

Деталі: Він уточнив, що інформація щодо 680 осіб, серед яких 91 цивільна людина, ще не підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Також налічується 8 випадків, коли люди, ідентифіковані як полонені, згодом були знайдені серед загиблих. Щодо шести з них МКЧХ так і не підтвердив інформацію про перебування у полоні.

Реклама:

Пряма мова: "Одним із ключових напрямів роботи є забезпечення належного функціонування Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а наша спільна мета — повернути кожного громадянина додому, враховуючи, що військовополонені зберігають статус зниклих безвісти до моменту повернення".

Більше деталей: За словами Добросердова, очікується, що наприкінці вересня незалежні експерти місії ОБСЄ оприлюднять звіт на міжнародному рівні щодо порушення Росією зобов’язань перед ОБСЄ, зловживань і порушень прав людини, воєнних злочинів та інших порушень норм міжнародного гуманітарного права.

Довідково: OSINT-аналіз – це метод збору інформації з загальнодоступних джерел, таких як вебсайти, соціальні мережі, новинні статті і таке інше.