Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Медзаклади у прифронтових громадах отримають додаткові виплати – Ляшко

Іван Д'яконовСубота, 6 вересня 2025, 01:33
Медзаклади у прифронтових громадах отримають додаткові виплати – Ляшко
Віктор Ляшко. Фото: Facebook/Віктор Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що медичні заклади у прифронтових громадах та районах із низькою щільністю населення отримають додаткове фінансування.

Джерело: Ляшко на власній сторінці у Facebook за підсумками Конгресу місцевих та регіональних влад

Деталі: За словами міністра, одним із ключових питань Конгресу стала підтримка прифронтових регіонів. Для закладів охорони здоров’я, що працюють у громадах із низькою щільністю населення та зонах бойових дій, передбачать додаткові виплати.

Реклама:

"Для "первинки" в селах і віддалених районах – коефіцієнт 1,2 (на 20% більше фінансування), для екстреної допомоги – коефіцієнти від 1,48 у зонах можливих бойових дій до 6,01 у зонах активних бойових дій", – написав він.

Ляшко зазначив, що уряд скасував знижувальні коефіцієнти для первинної допомоги у зонах бойових дій. Це, за його словами, гарантує стабільне фінансування навіть у випадках евакуації, обстрілів чи пошкодження інфраструктури.

Окремо Ляшко зупинився на питанні медичної, реабілітаційної та психологічної допомоги звільненим із полону.

614РЕКЛАМА:

Пряма мова: "Вже діє чіткий алгоритм: від первинного огляду й комплексного обстеження до індивідуального плану лікування і можливості санаторного відновлення. Допомогу надають 80 закладів у 22 регіонах. Усі їхні працівники проходять спеціальний курс Академії НСЗУ щодо ведення пацієнтів, які пережили полон і катування".

Передісторія:

медицинаросійсько-українська війнаЛяшко Віктор
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоРосійські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
Генштаб: 47 разів атакував ворог на Покровському напрямку
iPhone 17 отримав більший екран та "цілий день роботи" на одному заряді
футболУкраїна втратила очки з Азербайджаном у кваліфікації чемпіонату світу
Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
Україні терміново потрібні 10 систем Patriot та ракети до них – Шмигаль на засіданні "Рамштайн"
Усі новини...
медицина
Медики Нацгвардії провели унікальну операцію з відновлення вилиці пораненому бійцю
У Тернополі лікар взяв з військового гроші за безоплатну операцію: це вже друге його кримінальне провадження
Для відновлення рухливості: вчені створили робот-жилет для людей після інсульту
Останні новини
02:35
Польща привела ППО та авіацію у стан найвищої готовності через російську атаку на Україну
02:15
Польський міжнародний аеропорт "Ряшів-Ясенка" закрили через "незаплановану військову активність"
01:23
доповненоРосійські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
00:46
Трамп прокоментував убивство 23-річної української біженки в Північній Кароліні
00:28
відеоУП: На Одещині невідомі з посвідченням ГУР викрали військовозобов’язаного
00:06
оновленоРосія атакує Україну ударними БпЛА: У Києві і низці регіонів оголосили тривогу
00:03
Apple випустила iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max: помаранчевий колір, цільний корпус, рекордна батарея та покращений зум
23:53
Новини економіки 9 вересня: уряд пропонує МВФ нову програму співпраці, Лукашенко роздарює картоплю
23:35
Після негоди на Київщині повернули світло для понад 50 тисяч сімей
23:30
Білий дім: Трамп "дуже засмучений" через удар Ізраїлю по ХАМАСу в Катарі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: