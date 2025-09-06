Медзаклади у прифронтових громадах отримають додаткові виплати – Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що медичні заклади у прифронтових громадах та районах із низькою щільністю населення отримають додаткове фінансування.

Джерело: Ляшко на власній сторінці у Facebook за підсумками Конгресу місцевих та регіональних влад

Деталі: За словами міністра, одним із ключових питань Конгресу стала підтримка прифронтових регіонів. Для закладів охорони здоров’я, що працюють у громадах із низькою щільністю населення та зонах бойових дій, передбачать додаткові виплати.

"Для "первинки" в селах і віддалених районах – коефіцієнт 1,2 (на 20% більше фінансування), для екстреної допомоги – коефіцієнти від 1,48 у зонах можливих бойових дій до 6,01 у зонах активних бойових дій", – написав він.

Ляшко зазначив, що уряд скасував знижувальні коефіцієнти для первинної допомоги у зонах бойових дій. Це, за його словами, гарантує стабільне фінансування навіть у випадках евакуації, обстрілів чи пошкодження інфраструктури.

Окремо Ляшко зупинився на питанні медичної, реабілітаційної та психологічної допомоги звільненим із полону.

Пряма мова: "Вже діє чіткий алгоритм: від первинного огляду й комплексного обстеження до індивідуального плану лікування і можливості санаторного відновлення. Допомогу надають 80 закладів у 22 регіонах. Усі їхні працівники проходять спеціальний курс Академії НСЗУ щодо ведення пацієнтів, які пережили полон і катування".

Передісторія: