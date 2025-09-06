Росія наростила виробництво "Шахедів" до 2700 на місяць – ГУР

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що Росія наростила виробництво безпілотників-камікадзе типу "Шахед" до 2 700 одиниць на місяць.

Джерело: Юсов в інтервʼю "Новини.Live"

Деталі: За словами Юсова, нині виробничі потужності противника дозволяють випускати до 2 700 дронів типу "Герань-2" (російська назва іранського "Шахеда", – ред.) на місяць.

Окрім ударних безпілотників, РФ також виготовляє значну кількість так званих "обманок" – дронів без бойової частини. Їх застосовують для виснаження української протиповітряної оборони.

Водночас Юсов наголосив, що випускати тисячі "Шахедів" щоденно Росія технічно не здатна.

Пряма мова: "Але ми бачимо сотні "Шахедів" у комбінованих атаках разом із ракетами. Масовані удари – це серйозний виклик для наших сил протиповітряної та протиракетної оборони. І це також виклик для наших партнерів, які мають допомагати захищати українське небо".

