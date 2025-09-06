Росіяни вдарили по блокпосту на Херсонщині – поранені поліцейські

У Білозерській громаді Херсонської області російські військові вдарили ударним дроном по блокпосту, поранені троє поліцейських.

Джерело: Нацполіція, Херсонська ОВА

Деталі: Уточнюється, що поліцейським було 21, 26 та 28 років. У всіх контузії.

Тим часом вранці 6 вересня окупанти знову атакували Білозерку.

За даними ОВА, унаслідок обстрілу 41-річна місцева жителька дістала мінно-вибухову травму.

Ще одна жінка, 51 рік, отримала вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо: Протягом 5 вересня російські окупанти вбили шістьох людей у Донецькій та Херсонській областях.