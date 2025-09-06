DeepState: Росіяни просунулися у трьох областях
Субота, 6 вересня 2025, 13:25
За даними аналітичного проєкту DeepState, у Сумській області російські окупанти проснулися поблизу селища Юнаківка. Через це село проходить траса "Суми – Юнаківка – Курськ", що забезпечує логістику для українських військ у Курській області.
Джерело: DeepState
Деталі: Крім того, ворог просунувся у Серебрянському лісі у Луганській області та поблизу села Січневе у Дніпропетровській області.
Дослівно: "Ворог просунувся у Юнаківці, Серебрянському лісництві та поблизу Січневого".
Що цьому передувало:
- 30 серпня DeepState підтвердив, що Сили оборони звільнили село Мирне неподалік Куп’янська Харківської області.