DeepState: Росіяни просунулися у трьох областях

Ольга КацімонСубота, 6 вересня 2025, 13:25
DeepState: Росіяни просунулися у трьох областях
deepstatemap

За даними аналітичного проєкту DeepState, у Сумській області російські окупанти проснулися поблизу селища Юнаківка. Через це село проходить траса "Суми – Юнаківка – Курськ", що забезпечує логістику для українських військ у Курській області.

Джерело: DeepState

 
 

Деталі: Крім того, ворог просунувся у Серебрянському лісі у Луганській області та поблизу села Січневе у Дніпропетровській області.

Дослівно: "Ворог просунувся у Юнаківці, Серебрянському лісництві та поблизу Січневого".

 
 

Що цьому передувало:

  • 30 серпня DeepState підтвердив, що Сили оборони звільнили село Мирне неподалік Куп’янська Харківської області.

російсько-українська війнавійнаСумська областьЛуганська область
