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Deepstate підтвердив звільнення Андріївки на Сумщині

Роман ПетренкоНеділя, 22 червня 2025, 15:12
Deepstate підтвердив звільнення Андріївки на Сумщині
deepstatemap

Сили оборони звільнили Андріївку на Сумщині та зуміли стабілізувати лівий фланг, підтвердили аналітики.

Джерело: Deepstatemap

Деталі: Аналітики пишуть, що 225 ОШП після тривалих боїв та заходів із зачистки окупантів в Андріївці зумів взяти під контроль село.

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Дослівно: "Цими діями вдалося, по-перше, відволікти сили з інших сіл, адже ворог вгризся в Андріївку.

По-друге, зупинити подальше просування до важливих населених пунктів Хотінь та Писарівка.

225 ОШП залишається одним з небагатьох підрозділів, які здатні виконувати успішні наступальні дії. При цьому, хто розуміє реалії, то знає, що втрати 225 значно менші".

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Деталі: Зазначається, що на закріплення у село завели БТГр 110 ОМБр.

Нагадаємо: За тиждень до цього президент Володимир Зеленський заявив, що Силами оборони було звільнено Андріївку.

Сумська областьдеокупація
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