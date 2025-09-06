Усі розділи
Прикордонники взяли в полон росіянина, який замість тюрми поїхав воювати

Ольга КацімонСубота, 6 вересня 2025, 14:47
Прикордонники взяли в полон росіянина, який замість тюрми поїхав воювати

Прикордонники підрозділу "Форпост" ДПСУ взяли в полон російського військовослужбовця, який замість відбування тюремного строку за шахрайство вирушив воювати в Україну.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Полоненим виявився військовослужбовцем РФ, який раніше був засуджений за статтею 159 ("шахрайство"). Замість відбування покарання він вирішив піти на війну проти України, однак уже на початку свого "заробітку" потрапив у полон.

У відео, опублікованому ДПСУ, полонений повідомив, що народився у місті Печори Псковської області. Він служив у другій штурмовій бригаді російської армії та зайшов на територію України 3 серпня у складі групи з трьох людей. Один із них утік, сам затриманий стверджує, що "заблукав", нібито коли "збирав гриби та груші".

За його словами, групу супроводжував дрон, що коригував їхні дії. Окупанти були озброєні гранатами, автоматами та магазинами. На передову вони дісталися на УАЗику з місцевого штабу.

Прикордонники зазначають, що це черговий приклад, коли російська влада відправляє на війну кримінальних елементів, які замість ув’язнення опиняються на фронті й швидко потрапляють у полон.

Дослівно: "Військовослужбовець РФ був засуджений за "шахрайство". Замість того, щоб відсидіти свій термін, окупант вирішив піти "заробляти" на війну, але швидко потрапив в полон".

Що цьому передувало:

  • У квітні 2025 року українські бійці на Донеччині взяли в полон громадянина Сенегалу. 

Прикордонна службаросійсько-українська війнаполонені
