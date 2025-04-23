Українські бійці на Донеччині взяли в полон громадянина Сенегалу

Бійці 49 окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ" на Торецькому напрямку взяли в полон африканського найманця російської окупаційної армії.

Джерело: відео, оприлюднене на Facebook-сторінці батальйону

Деталі: Як свідчить запис, полонений громадянин Сенегалу розповів, що навчався в Росії два роки. Штурмовики кажуть, що іноземець планував емігрувати до Німеччини, але йому сказали, аби він відправився на лінію бойового зіткнення, заробив грошей, і після цього зміг би їхати далі. Мовляв, плюс до всього, до Європи потрапити через Україну простіше.

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При огляді у сенегальця виявили незначні поранення. Йому надали допомогу та передали на евакуацію з фронту.

У полоненого знайшли також картки російського банку.

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