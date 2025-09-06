Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка Британії: РФ нав’язує політичну пропаганду українським дітям на ТОТ

Уляна Кричковська, Ольга КацімонСубота, 6 вересня 2025, 15:15
Розвідка Британії: РФ нав’язує політичну пропаганду українським дітям на ТОТ
Фото ілюстративне з pixabay.com

Російська влада на тимчасово окупованих територіях України системно нав’язує дітям політичну пропаганду, зокрема через військові організації та "патріотичні" освітні програми.

Джерело: аналіз Міністерства оборони Великої Британії від 6 вересня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У розвідці зазначають, що молодіжні структури Кремля – "Юнармія" та "Рух перших" – залучають українських дітей до військової підготовки й поширюють серед них антиукраїнську ідеологію.

Реклама:

Російські "органи освіти" називають своєю метою боротьбу з так званим "екстремізмом". У посібнику Міністерства освіти РФ 2022 року під назвою "Запобігання конфліктам, проявам екстремізму та тероризму в полікультурному освітньому середовищі" навіть гасло "Слава Україні" визначено як прояв екстремізму.

Крім того, з 2022 року Москва реалізує програму "Університетські сесії", у межах якої дітей з окупованих територій відвозять до російських університетів. Там їм читають лекції з так званої "патріотичної освіти" та прославляють військові дії РФ.

За даними британської розвідки, за цей час близько 50 тисяч українських дітей відвідали такі сесії у 116 російських університетах.

РЕКЛАМА:

Що цьому передувало:

  • 6 вересня до України з тимчасово окупованих територій повернули велику групу українських дітей.

російсько-українська війнаокупаціядітипропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: Росіяни концентрують знову удари проти нашої енергетики
Енергетики порадили українцям готуватися до різних сценаріїв зі світлом восени
У Білорусі стало відомо про смерть за ґратами 36-річного політв’язня
фотоПо будівлі Кабміну під час атаки РФ на Київ влучила ракета "Іскандер"
фотоУрядовці показали іноземним дипломатам пошкоджену будівлю Кабміну в Києві
фото У Києві військовий на авто виїхав на зустрічну: 2 загиблих – ДБР
Усі новини...
російсько-українська війна
Прикордонники взяли в полон росіянина, який замість тюрми поїхав воювати
DeepState: Росіяни просунулися у трьох областях
"Він може приїхати до Києва": Зеленський відповів Путіну на пропозицію зустрітися в Москві
Останні новини
21:49
Урядова криза у Франції: Макрон призначить наступного премʼєра "найближчими днями"
21:38
На Харківщині через вибухівку постраждали діти: вони в тяжкому стані
21:32
ЗМІ: Німеччина та Франція хочуть санкцій ЄС проти російського "Лукойла" у 19-му санкційному пакеті
21:17
У НАБУ кажуть, що факти СБУ щодо "крота" були задовго до його роботи в бюро
21:08
"Грибна вбивця", яка отруїла родичів колишнього чоловіка, отримала фінальний вирок
21:05
ЗМІ дізнались про "втечу" Кулеби до Польщі через заборону полишати Україну ексдипломатам
21:02
У Кремлі заявили, що санкції не змусять Росію зупинити війну
21:02
Будувала кар'єру акторки в Голлівуді, але хвороба паралізувала тіло. Історія українки, яка написала книгу очима
21:00
Парламент Франції висловив недовіру уряду Байру
20:57
Підрозділи Сил безпілотних систем уразили НПС "Второво" у Володимирській області РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: