Розвідка Британії: РФ нав’язує політичну пропаганду українським дітям на ТОТ

Російська влада на тимчасово окупованих територіях України системно нав’язує дітям політичну пропаганду, зокрема через військові організації та "патріотичні" освітні програми.

Джерело: аналіз Міністерства оборони Великої Британії від 6 вересня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У розвідці зазначають, що молодіжні структури Кремля – "Юнармія" та "Рух перших" – залучають українських дітей до військової підготовки й поширюють серед них антиукраїнську ідеологію.

Російські "органи освіти" називають своєю метою боротьбу з так званим "екстремізмом". У посібнику Міністерства освіти РФ 2022 року під назвою "Запобігання конфліктам, проявам екстремізму та тероризму в полікультурному освітньому середовищі" навіть гасло "Слава Україні" визначено як прояв екстремізму.

Крім того, з 2022 року Москва реалізує програму "Університетські сесії", у межах якої дітей з окупованих територій відвозять до російських університетів. Там їм читають лекції з так званої "патріотичної освіти" та прославляють військові дії РФ.

За даними британської розвідки, за цей час близько 50 тисяч українських дітей відвідали такі сесії у 116 російських університетах.

Що цьому передувало: