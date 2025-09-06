На Покровському напрямку прикордонники знищили танк, БТР та вантажівку з окупантами

Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" знищили одразу кілька ворожих цілей на Покровському напрямку.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: У результаті ударів було ліквідовано російський танк, БТР та вантажівку, набиту окупантами.

Зазначається, що окрім піхоти й бронетехніки противника, бійці підрозділу "Фенікс" також прицільно б’ють по логістиці та каналах зв’язку ворога.

Відео знищення опублікувала ДПСУ.

