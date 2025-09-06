Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
Субота, 6 вересня 2025, 16:07
Польські мітингувальники звершили блокування руху за напрямком пункту пропуску "Медика-Шегині".
Джерело: речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Польська сторона повідомила про припинення блокування руху вантажівкам протестувальниками і о 15.30 відновлення оформлення вантажівок в своєму пункті пропуску".
Що передувало: 6 вересня польські мітингувальники заблокували пункт пропуску "Медика" на кордоні з Україною і не пропускали українські вантажівки в обидва боки.