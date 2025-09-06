Росіяни атакували дронами Чернігівщину: загинула жінка, ще одна у важкому стані
Субота, 6 вересня 2025, 16:27
У суботу 6 вересня внаслідок атаки ворожих дронів по Чернігівщині загинула жителька Семенівки, у Городні жінка дістала поранення й перебуває у важкому стані.
Джерело: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram
Пряма мова: "Ціллю для росіян стали звичайні міські подвірʼя у Городні та Семенівці. Терористи запустили дрони по цивільним особам.
70-річна жителька Семенівки загинула.
45-річна жінка із Городні у важкому стані, госпіталізована до місцевої лікарні".