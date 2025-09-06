Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Reuters прибрав відео розмови Сі та Путіна про довголіття після вимоги китайського ТБ

Ольга КацімонСубота, 6 вересня 2025, 16:47
Reuters прибрав відео розмови Сі та Путіна про довголіття після вимоги китайського ТБ
Getty Images

Інформагентство Reuters прибрало чотирихвилинне відео, де очільник Росії Володимир Путін і голова Китаю Сі Цзіньпін обговорювали можливість життя людини до 150 років.

Джерело: заява Reuters

Деталі: Причиною стало те, що державне телебачення Китаю CCTV відкликало юридичний дозвіл на використання цих кадрів та зажадало їх видалення.

Реклама:

Кадри були зняті під час військового параду в Пекіні, що відзначав 80-ту річницю завершення Другої світової війни. Відео містило розмову лідерів, яку підхопив мікрофон.

Reuters змонтував чотирихвилинний ролик і розповсюдив його серед понад тисячі міжнародних медіа, включно з провідними телекомпаніями світу. Подібні матеріали поширювали й інші агенції, які мають ліцензію CCTV.

Після письмового запиту від юристів CCTV Reuters видалив відео зі свого сайту та розіслав клієнтам офіційне повідомлення про відкликання матеріалу. У листі йшлося про перевищення умов використання ліцензії та критикувалося "редакційне опрацювання" кадрів, проте деталей не наводилося.

614РЕКЛАМА:

У Reuters заявили, що відкликали відео, бо більше не мали юридичного дозволу публікувати цей контент, захищений авторським правом. Водночас агентство наголосило, що відстоює точність опублікованого й не вбачає порушення своїх стандартів неупередженої журналістики.

Китайські державні ЗМІ та посольство КНР у Вашингтоні не надали коментарів. Попри це, сюжет із розмовою Путіна й Сі вже встиг широко поширитися у світових ЗМІ та соцмережах.

Дослівно із заяви Reuters: "Ми гарантуємо точність опублікованих нами матеріалів. Ми ретельно переглянули опубліковані кадри і не знайшли жодних підстав вважати, що зобов’язання Reuters щодо точної та неупередженої журналістики було порушено".

Що цьому передувало:

  • Під час військового параду у Пекіні мікрофон випадково записав розмову Путіна і Сі Цзіньпіна, як дожити до 150 років.

КитайПутінздоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоРосійські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
Генштаб: 47 разів атакував ворог на Покровському напрямку
iPhone 17 отримав більший екран та "цілий день роботи" на одному заряді
футболУкраїна втратила очки з Азербайджаном у кваліфікації чемпіонату світу
Стефанчук підписав постанову про відновлення трансляцій засідань Верховної Ради
Україні терміново потрібні 10 систем Patriot та ракети до них – Шмигаль на засіданні "Рамштайн"
Усі новини...
Китай
Карти Герасімова, осінній наступ РФ та парад у Китаї – головне про війну за тиждень
Трамп заявив про втрату РФ та Індії, які стали на бік "найпохмурішого" Китаю
Російський "Новатек" почав постачати газ до Китаю з підсанкційного "Арктик СПГ-2"
Останні новини
02:35
Польща привела ППО та авіацію у стан найвищої готовності через російську атаку на Україну
02:15
Польський міжнародний аеропорт "Ряшів-Ясенка" закрили через "незаплановану військову активність"
01:23
доповненоРосійські безпілотники під час атаки на Україну могли залетіти в повітряний простір Польщі
00:46
Трамп прокоментував убивство 23-річної української біженки в Північній Кароліні
00:28
відеоУП: На Одещині невідомі з посвідченням ГУР викрали військовозобов’язаного
00:06
оновленоРосія атакує Україну ударними БпЛА: У Києві і низці регіонів оголосили тривогу
00:03
Apple випустила iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max: помаранчевий колір, цільний корпус, рекордна батарея та покращений зум
23:53
Новини економіки 9 вересня: уряд пропонує МВФ нову програму співпраці, Лукашенко роздарює картоплю
23:35
Після негоди на Київщині повернули світло для понад 50 тисяч сімей
23:30
Білий дім: Трамп "дуже засмучений" через удар Ізраїлю по ХАМАСу в Катарі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: