ZN.UA: Христенка повернули за політичною домовленістю, він має свідчити проти детектива НАБУ

За даними ZN.UA, затриманого в суботу депутата від забороненої ОПЗЖ Федора Христенка не екстрадували з ОАЕ в Україну, а "просто передали" за політичною домовленістю, і він нібито має дати свідчення проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, який утримується в СІЗО СБУ.

Джерело: ZN.UA із посиланням на джерела

Дослівно: "За даними наших джерел, його не екстрадували, а просто передали СБУ з Об'єднаних Арабськіх Еміратів (ОАЕ). Ця вкрай рідкісна історія стала можливою завдяки втручанню осіб найвищого політичного рівня даних країн. Іншими словами, за політичною домовленістю.

Над поверненням Христенка, за даними наших джерел, працював Рустем Умєров за дорученням президента України Володимира Зеленського.

Крім іншого, наші джерела розповіли, що за Христенком їздив заступник голови СБУ, начальник департаменту контррозвідки Олександр Поклад, після чого Христенко "добровільно" вирішив повернутися в Україну".

Деталі: Як повідомили джерела видання, очікується, що Христенко дасть свідчення проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, який наразі утримується в СІЗО СБУ.

Що передувало: Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора 6 вересня на території України затримали народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Федора Христенка, який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.

За даними слідства, фігурант був завербований ФСБ задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ і активно виконував завдання російської спецслужби. Серед іншого, за матеріалами справи, він налагодив "ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України".

