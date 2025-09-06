Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ZN.UA: Христенка повернули за політичною домовленістю, він має свідчити проти детектива НАБУ

Катерина ТищенкоСубота, 6 вересня 2025, 16:58
ZN.UA: Христенка повернули за політичною домовленістю, він має свідчити проти детектива НАБУ
затриманий Федір Христенко, фото ОГП

За даними ZN.UA, затриманого в суботу депутата від забороненої ОПЗЖ Федора Христенка не екстрадували з ОАЕ в Україну, а "просто передали" за політичною домовленістю, і він нібито має дати свідчення проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, який утримується в СІЗО СБУ.

Джерело: ZN.UA із посиланням на джерела

Дослівно: "За даними наших джерел, його не екстрадували, а просто передали СБУ з Об'єднаних Арабськіх Еміратів (ОАЕ). Ця вкрай рідкісна історія стала можливою завдяки втручанню осіб найвищого політичного рівня даних країн. Іншими словами, за політичною домовленістю.

Реклама:

Над поверненням Христенка, за даними наших джерел, працював Рустем Умєров за дорученням президента України Володимира Зеленського.

Крім іншого, наші джерела розповіли, що за Христенком їздив заступник голови СБУ, начальник департаменту контррозвідки Олександр Поклад, після чого Христенко "добровільно" вирішив повернутися в Україну".

Деталі: Як повідомили джерела видання, очікується, що Христенко дасть свідчення проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, який наразі утримується в СІЗО СБУ.

РЕКЛАМА:

Що передувало: Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора 6 вересня на території України затримали народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Федора Христенка, який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.

За даними слідства, фігурант був завербований ФСБ задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ і активно виконував завдання російської спецслужби. Серед іншого, за матеріалами справи, він налагодив "ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України".

Передісторія: 

  • 21 липня СБУ заявила, що разом з прокуратурою викрила народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка у державній зраді. За матеріалами справи, він був топовим агентом ФСБ РФ (резидентом) і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.
  • 6 серпня УП повідомила про те, що співробітники Служби безпеки України намагаються отримати свідчення проросійського народного депутата від фракції забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка на детективів НАБУ, які фігурують в операції силовиків з "нейтралізації російського впливу" на антикорупційні органи.

ОПЗЖОАЕНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: Росіяни концентрують знову удари проти нашої енергетики
Енергетики порадили українцям готуватися до різних сценаріїв зі світлом восени
У Білорусі стало відомо про смерть за ґратами 36-річного політв’язня
фотоПо будівлі Кабміну під час атаки РФ на Київ влучила ракета "Іскандер"
фотоУрядовці показали іноземним дипломатам пошкоджену будівлю Кабміну в Києві
фото У Києві військовий на авто виїхав на зустрічну: 2 загиблих – ДБР
Усі новини...
ОПЗЖ
В Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Депутата від ОПЗЖ Христенка можуть екстрадувати з Дубаю в Україну – джерела
Нардепа від ОПЗЖ Христенка, що втік перед вторгненням, оголосили в розшук 
Останні новини
21:32
ЗМІ: Німеччина та Франція хочуть санкцій ЄС проти російського "Лукойла" у 19-му санкційному пакеті
21:17
У НАБУ кажуть, що оприлюднені докази СБУ щодо "крота" відбулись задового до його роботи в бюро
21:08
"Грибна вбивця", яка отруїла родичів колишнього чоловіка, отримала фінальний вирок
21:05
ЗМІ дізнались про "втечу" Кулеби до Польщі через заборону полишати Україну ексдипломатам
21:02
У Кремлі заявили, що санкції не змусять Росію зупинити війну
21:02
Будувала кар'єру акторки в Голлівуді, але хвороба паралізувала тіло. Історія українки, яка написала книгу очима
21:00
Парламент Франції висловив недовіру уряду Байру
20:57
Підрозділи Сил безпілотних систем уразили НПС "Второво" у Володимирській області РФ
20:31
ЗМІ: Німеччина та Франція хочуть санкцій ЄС проти російського "Лукойла"
20:27
Документальний фільм Антона Птушкіна "Антарктида" зібрав рекордну касу за вихідні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: