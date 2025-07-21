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СБУ: Викрили нардепа, який працював на Росію і мав значний вплив на НАБУ

Євген КізіловПонеділок, 21 липня 2025, 11:39
СБУ: Викрили нардепа, який працював на Росію і мав значний вплив на НАБУ
фото: фейсбук-сторінка Федора Христенка

СБУ заявила, що разом з прокуратурою викрила народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка у державній зраді. За матеріалами справи, він був топовим агентом ФСБ РФ (резидентом) і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

Джерело: Служба безпеки України у соцмережах

Деталі: Спецслужба повідомила, що після початку повномасштабного вторгнення Христенко втік з України за кордон і продовжує здійснювати вплив на бюро звідти.

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Як встановило розслідування, Христенко був завербований Федеральною службою безпеки РФ ще за часів Януковича і наразі перебуває у тісному зв’язку із Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський), котрий є резидентом ФСБ та "смотрящим" від російської спецслужби за "ДНР". Крім того, Христенко був зв’язковим колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року.

За наявною інформацією, нардеп активно виконував завдання російської спецслужби під час Революції Гідності. Зокрема, для організації "Антимайдану" він задіяв підконтрольних собі приватних перевізників для транспортування "тітушок".

За даними слідства, зараз Христенко перебуває у тісних стосунках із частиною керівників НАБУ. Серед них – один із начальників міжрегіональних управлінь детективів бюро Руслан Магамедрасулов, якого СБУ затримала у понеділок за підозрою у веденні бізнесу з РФ та контактах з росіянами.

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Як свідчать наявні дані, Христенко знав цього детектива ще з часів спільного навчання у Донецькому університеті.

Ще один із його зв'язків – це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров, з яким Христенко перебуває у тісному контакті. Зафіксовано, як у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення, дружина Скомарова виїжджала за кордон на автомобілі, що належав дружині Христенка.

Скомаров брав участь у конкурсі на очільника ще одного правоохоронного органу України – Бюро економічної безпеки. Слідство встановило, що у разі виграшу конкурсу український олігарх Ігор Коломойський сподівався, що Скомаров як новий керівник БЕБ сприятиме закриттю кримінального провадження щодо нього. Відповідна інформація підтверджена доказами переписки Коломойського з одним зі своїх підлеглих.

Втім, Коломойський – не єдиний олігарх, якому намагався допомогти Христенко. Задокументовано, що детективи НАБУ допомогли у втечі ще одному українському бізнесмену, бізнес-партнеру Ігоря Коломойського - Геннадію Боголюбову.

Зокрема, два співробітники Бюро, підлеглі Скомарова, супроводжували олігарха-втікача під час перетину ним державного кордону України: вони знаходилися у сусідньому купе поїзда "для підстраховки". Цю "спецоперацію", за даними слідства, також організував Федір Христенко.

Під час обшуків у контактів депутата знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ, зокрема документи негласного слідкування за фігурантами, а також анкети кандидатів у детективи Бюро, що свідчить про російський вплив та системні витоки інформації з антикорупційного відомства.

Наразі Христенку заочно повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
  • ⁠ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Служба безпеки проводить комплексні заходи, щоб встановити всі обставини можливих агентурних проникнень російських спецслужб в Національне антикорупційне бюро.

Водночас НАБУ заявляє, що обшуки, які вранці 21 липня СБУ проводить в бюро, стосуються 15 працівників НАБУ і проходять без судових ухвал. Більшості осіб інкримінують участь у ДТП, а окремим – можливі зв’язки з Росією.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура каже, що слідчі дії СБУ відбуваються без попередження, передбаченого законом, і тепер СБУ отримала доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП.

Верховна РададержзрадаНАБУ
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