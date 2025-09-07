Росія атакувала Київ дронами: БпЛА влучили в багатоповерхівки, є загиблі
У Києві російські дрони влучили у багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах столиці. Виникли пожежі та руйнування. Три людини загинули – немовля та жінка, ще одна літня жінка померла в укритті. Крім того, 13 осіб отримали поранення.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко, начальник КМВА Тимур Ткаченко, КМВА
Пряма мова: "У Святошинському районі після падіння уламків БпЛА палають автівки. Екстрені служби прямують на місце".
Деталі: Перед цим в місті пролунала серія вибухів.
За словами начальника КМВА, надходить інформація про влучання у житлові будинки – дев’яти- та шістнадцятиповерхівку у Святошинському районі.
Пряма мова Ткаченка: "Фіксуємо влучання ворожих дронів в житлові 9-типоверхівки Святошинського району. Ще на кількох локаціях. На місці пожежі.
Також у Дарницькому районі внаслідок атаки пошкоджено 4-поверховий житловий будинок.
Росіяни цілеспрямовано, свідомо бʼють по цивільних обʼєктах".
Деталі: Станом на 05:00, за інформацією міського голови, у Святошинському районі серйозних пошкоджень зазнав дев’ятиповерховий житловий будинок – частково зруйновані 4-8 поверхи.
Також зафіксовано влучання уламків у шістнадцятиповерхівку, внаслідок чого пожежа виникла на 15-му та 16-му поверхах.
Крім того, пожежі через ворожу атаку сталися ще у двох дев’ятиповерхівках.
"Горять автомобілі поблизу СТО та складські приміщення", – додає Кличко.
У Дарницькому районі у чотириповерхівці сталася пожежа на 3 та 4 поверхах та часткове руйнування третього поверху будинку.
Пряма мова Кличка: "Наразі 8 постраждалих у Святошинському та Дарницькому районах внаслідок ворожої атаки на столицю. Уже пʼятьох із них госпіталізували, в тому числі вагітну жінку. Іншим надають допомогу на місці".
Доповнено: Пізніше міський голова повідомив, що у Дарницькому районі в укритті померла літня жінка. Кількість постраждалих зросла до 11.
О 05:19 пролунав відбій повітряної тривоги. Загроза тривала понад сім з половиною годин.
Оновлено: О 05:52 в Києві знову оголосили повітряну тривогу.
О шостій ранку Кличко повідомив про двох загиблих у Святошинському районі – молоду жінку та дитина віком до 1 року.
О 07:30 начальник КМВА повідомив про збільшення кількості постраждалих до 13.
О 07:46 в столиці оголосили відбій повітряної тривоги.
Передісторія:
- У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. По ворожих безпілотниках працює протиповітряна оборона.