Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія атакувала Київ дронами: БпЛА влучили в багатоповерхівки, є загиблі

Іван Д'яконовНеділя, 7 вересня 2025, 03:32
Росія атакувала Київ дронами: БпЛА влучили в багатоповерхівки, є загиблі
Фото: ДСНС

У Києві російські дрони влучили у багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах столиці. Виникли пожежі та руйнування. Три людини загинули – немовля та жінка, ще одна літня жінка померла в укритті. Крім того, 13 осіб отримали поранення.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, начальник КМВА Тимур Ткаченко, КМВА

Пряма мова: "У Святошинському районі після падіння уламків БпЛА палають автівки. Екстрені служби прямують на місце".

Реклама:

Деталі: Перед цим в місті пролунала серія вибухів.

За словами начальника КМВА, надходить інформація про влучання у житлові будинки – дев’яти- та шістнадцятиповерхівку у Святошинському районі.

Пряма мова Ткаченка: "Фіксуємо влучання ворожих дронів в житлові 9-типоверхівки Святошинського району. Ще на кількох локаціях. На місці пожежі.

РЕКЛАМА:

Також у Дарницькому районі внаслідок атаки пошкоджено 4-поверховий житловий будинок.

Росіяни цілеспрямовано, свідомо бʼють по цивільних обʼєктах".

Деталі: Станом на 05:00, за інформацією міського голови, у Святошинському районі серйозних пошкоджень зазнав дев’ятиповерховий житловий будинок – частково зруйновані 4-8 поверхи.

Також зафіксовано влучання уламків у шістнадцятиповерхівку, внаслідок чого пожежа виникла на 15-му та 16-му поверхах.

Крім того, пожежі через ворожу атаку сталися ще у двох дев’ятиповерхівках.

 

"Горять автомобілі поблизу СТО та складські приміщення", – додає Кличко.

 

У Дарницькому районі у чотириповерхівці сталася пожежа на 3 та 4 поверхах та часткове руйнування третього поверху будинку.

Пряма мова Кличка: "Наразі 8 постраждалих у Святошинському та Дарницькому районах внаслідок ворожої атаки на столицю. Уже пʼятьох із них госпіталізували, в тому числі вагітну жінку. Іншим надають допомогу на місці".

Доповнено: Пізніше міський голова повідомив, що у Дарницькому районі в укритті померла літня жінка. Кількість постраждалих зросла до 11.

О 05:19 пролунав відбій повітряної тривоги. Загроза тривала понад сім з половиною годин.

Оновлено: О 05:52 в Києві знову оголосили повітряну тривогу.

 

О шостій ранку Кличко повідомив про двох загиблих у Святошинському районі – молоду жінку та дитина віком до 1 року.

О 07:30 начальник КМВА повідомив про збільшення кількості постраждалих до 13.

О 07:46 в столиці оголосили відбій повітряної тривоги.

Передісторія: 

безпілотникипожежаповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відео, оновлено від 00:58Запоріжжя атакували ворожі дрони: виникла пожежа, є поранена
США припиняють співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану – FT
Ексзаступнику Кличка Прокопіву скасували нічний домашній арешт
Зеленський: Росіяни концентрують знову удари проти нашої енергетики
Енергетики порадили українцям готуватися до різних сценаріїв зі світлом восени
У Білорусі стало відомо про смерть за ґратами 36-річного політв’язня
Усі новини...
Через ворожу атаку на Сумщині загинула жінка, 7 поранених
Росіяни атакували Запоріжжя: 15 поранених, є руйнування
Кременчук під масованим обстрілом: десятки вибухів і часткове знеструмлення міста – мер
Росія завдала масованого удару по Кривому Рогу ракетами і дронами: троє постраждалих – Вілкул
Останні новини
05:12
На виборах у Норвегії перемагає партія чинного прем’єра
04:12
У Мексиці потяг зіштовхнувся з автобусом: 10 загиблих, понад 60 поранених
03:34
Трамп відреагував на загибель українки у США
02:14
фото, відео, оновлено від 00:58Запоріжжя атакували ворожі дрони: виникла пожежа, є поранена
01:54
США припиняють співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану – FT
00:50
Парламентські вибори в Норвегії: партія премʼєра має шанси утримати владу
00:26
У МАГАТЕ заявили про "серйозні ризики для безпеки" на ЗАЕС
23:54
Аудитори оцінять стан розвитку оборонних технологій в Україні
23:18
У Румунії затримали ексзаступника глави розвідки Молдови, якого завербувала Білорусь
23:10
Монстри, Україна й зрада для Палестини: як пройшов 82-й Венеційський кінофестиваль
Усі новини...
Реклама:
Реклама: