Росіяни атакували Запоріжжя: пошкоджені десятки будинків – ОВА

Іван Д'яконов, Роман ПетренкоНеділя, 7 вересня 2025, 08:25
скління вікон після атаки, фото: ОВА

В ніч на 7 вересня російські окупаційні війська здійснили черговий обстріл Запоріжжя.

Джерело: начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров

Пряма мова: "Росіяни завдали ще один удар по Запоріжжю. Цього разу по одному із підприємств міста. 

Внаслідок атаки пошкоджено приміщення цеху. Попередньо, без постраждалих". 

Оновлено: Вранці Федоров повідомив про наслідки атаки.

За його даними, 16 багатоквартирних будинків та 12 будинків приватного сектору, дитячий садок, а також будівлі підприємств, пошкоджені внаслідок ворожої атаки на облцентр.

Передісторія: 

  • Ввечері 6 вересня російські війська атакували Запоріжжя ударними БпЛА. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені дитячий садок, житловий будинок та підприємство. Постраждали 15 людей, з них 4 госпіталізовані.

Запоріжжябезпілотникиросійсько-українська війнаобстріл
