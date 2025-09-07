Росіяни атакували Запоріжжя: пошкоджені десятки будинків – ОВА

В ніч на 7 вересня російські окупаційні війська здійснили черговий обстріл Запоріжжя.

Джерело: начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров

Пряма мова: "Росіяни завдали ще один удар по Запоріжжю. Цього разу по одному із підприємств міста.

Внаслідок атаки пошкоджено приміщення цеху. Попередньо, без постраждалих".

Оновлено: Вранці Федоров повідомив про наслідки атаки.

За його даними, 16 багатоквартирних будинків та 12 будинків приватного сектору, дитячий садок, а також будівлі підприємств, пошкоджені внаслідок ворожої атаки на облцентр.

Передісторія: