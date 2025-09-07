Росіяни атакували Запоріжжя: пошкоджені десятки будинків – ОВА
Неділя, 7 вересня 2025, 08:25
В ніч на 7 вересня російські окупаційні війська здійснили черговий обстріл Запоріжжя.
Джерело: начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров
Пряма мова: "Росіяни завдали ще один удар по Запоріжжю. Цього разу по одному із підприємств міста.
Реклама:
Внаслідок атаки пошкоджено приміщення цеху. Попередньо, без постраждалих".
Оновлено: Вранці Федоров повідомив про наслідки атаки.
За його даними, 16 багатоквартирних будинків та 12 будинків приватного сектору, дитячий садок, а також будівлі підприємств, пошкоджені внаслідок ворожої атаки на облцентр.
614РЕКЛАМА:
Передісторія:
- Ввечері 6 вересня російські війська атакували Запоріжжя ударними БпЛА. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені дитячий садок, житловий будинок та підприємство. Постраждали 15 людей, з них 4 госпіталізовані.