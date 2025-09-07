Кременчук під масованим обстрілом: десятки вибухів і часткове знеструмлення міста – мер

В ніч на 7 вересня Кременчук Полтавської області перебуває під масштабний обстрілом російських військ. Пролунали десятки вибухів, частина міста залишилася без електропостачання.

Джерело: мер Кременчука Віталій Малецький

Пряма мова: "У Кременчуці триває ворожий обстріл. У місті пролунали десятки вибухів. У частині міста відсутнє електропостачання".

Деталі: За словами Малецького, інформацію про наслідки ворожого обстрілу згодом повідомить обласна військова адміністрація.

