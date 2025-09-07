Кременчук під масованим обстрілом: десятки вибухів і часткове знеструмлення міста – мер
Неділя, 7 вересня 2025, 04:20
В ніч на 7 вересня Кременчук Полтавської області перебуває під масштабний обстрілом російських військ. Пролунали десятки вибухів, частина міста залишилася без електропостачання.
Джерело: мер Кременчука Віталій Малецький
Пряма мова: "У Кременчуці триває ворожий обстріл. У місті пролунали десятки вибухів. У частині міста відсутнє електропостачання".
Деталі: За словами Малецького, інформацію про наслідки ворожого обстрілу згодом повідомить обласна військова адміністрація.
Передісторія:
- Росія з вечора 6 вересня атакує Україну ударними безпілотниками. В низці міст пролунали вибухи.