Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кременчук під масованим обстрілом: десятки вибухів і часткове знеструмлення міста – мер

Іван Д'яконовНеділя, 7 вересня 2025, 04:20
Кременчук під масованим обстрілом: десятки вибухів і часткове знеструмлення міста – мер
Ілюстративне фото: Getty Images

В ніч на 7 вересня Кременчук Полтавської області перебуває під масштабний обстрілом російських військ. Пролунали десятки вибухів, частина міста залишилася без електропостачання.

Джерело: мер Кременчука Віталій Малецький

Пряма мова: "У Кременчуці триває ворожий обстріл. У місті пролунали десятки вибухів. У частині міста відсутнє електропостачання".

Реклама:

Деталі: За словами Малецького, інформацію про наслідки ворожого обстрілу згодом повідомить обласна військова адміністрація.

Передісторія:

КременчукПолтавська областьвибухбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
FT: Україні загрожує дефіцит засобів ППО на тлі вповільнення постачань зі США
фото, відео, оновлено від 00:58Запоріжжя атакували ворожі дрони: виникла пожежа, є поранена
США припиняють співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану – FT
Ексзаступнику Кличка Прокопіву скасували нічний домашній арешт
Зеленський: Росіяни концентрують знову удари проти нашої енергетики
Енергетики порадили українцям готуватися до різних сценаріїв зі світлом восени
Усі новини...
Кременчук
Окупанти вдарили по мосту через Дніпро у Кременчуку, рух перекрито
Удар по ТЦК у Кременчуці: постраждала людина, пошкоджені 14 будинків
Нічний обстріл Кременчука: поліція знайшла "кульки" з касетних боєприпасів
Останні новини
10:47
Уряду Свириденко на війну до кінця 2025 року бракує 300 мільярдів
10:33
Ізраїль закликав усіх мешканців залишити місто Газа
10:32
Бізнес закликає відкласти запуск еАкцизу
10:30
"Рамштайн" у Лондоні проведуть онлайн: ЄП дізналась, хто буде присутній особисто
10:28
Temu планує агресивне повернення у США, щоб відвоювати позиції у Shein
10:18
Угорщина та Словаччина хочуть зняти санкції з шістьох російських бізнесменів
10:17
футболУкраїна оголосила заявку на матч проти Азербайджану
10:17
В Україні офіційно не визнана професія "доули смерті": що про це кажуть у Мінсоцполітики та МОЗ
10:07
FT: Україні загрожує дефіцит засобів ППО на тлі вповільнення постачань зі США
09:58
Signal запускає першу платну функцію – резервне копіювання з наскрізним шифруванням
Усі новини...
Реклама:
Реклама: