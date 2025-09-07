Ворог завдав масованого удару по Одесі ударними БпЛА: пошкоджені житлові будинки та інфраструктура
Неділя, 7 вересня 2025, 06:30
В ніч проти неділі російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Одесі та Одеському району. Унаслідок атаки пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та житлова забудова.
Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер
Пряма мова: "Попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки".
Передісторія:
- Росія з вечора 6 вересня атакує Україну ударними безпілотниками.