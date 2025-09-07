Усі розділи
У Києві після масованої атаки Росії перекрили рух на частині вулиць

Іван Д'яконовНеділя, 7 вересня 2025, 06:57
У Києві після масованої атаки Росії перекрили рух на частині вулиць
Ілюстративне фото: Getty Images

В столиці після чергової масованої російської атаки обмежили рух транспорту однією з вулиць у Святошинському районі.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький

Деталі: За словами Білошицького, рух транспорту перекрили вулицею Якуба Коласа – на ділянці від перехрестя з вулицею Гната Юри до перехрестя з вулицею Героїв Космосу.

"До уваги учасників дорожнього руху. Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", – написав він.

Передісторія:

  • Уночі 7 вересня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами. Станом на 7 ранку відомо про 3 загиблих та 11 поранених.

