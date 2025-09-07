У Києві після масованої атаки Росії перекрили рух на частині вулиць

В столиці після чергової масованої російської атаки обмежили рух транспорту однією з вулиць у Святошинському районі.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький

Деталі: За словами Білошицького, рух транспорту перекрили вулицею Якуба Коласа – на ділянці від перехрестя з вулицею Гната Юри до перехрестя з вулицею Героїв Космосу.

"До уваги учасників дорожнього руху. Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", – написав він.

