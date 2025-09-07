У Києві внаслідок атаки БпЛА горить будівля Кабміну
Неділя, 7 вересня 2025, 07:03
У столиці внаслідок падіння уламків російського БпЛА сталося загоряння в будівлі Кабінету міністрів.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко, джерела УП в уряді, премʼєр-міністр України Юлія Свириденко
Пряма мова Кличка: "У Печерському районі внаслідок ймовірного збиття БпЛА сталося загоряння в урядовій будівлі. Пожежники працюють на місці".
Деталі: За даними УП від джерел в уряді, після влучання в будівлю КМУ жертв немає.
Співрозмовники переконують, що це було не влучання уламків, а цілеспрямований удар по будівлі уряду.
За словами Свириденко, це вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи.
"Рятувальники гасять пожежу", – зазначила голова уряду.
Передісторія:
- Уночі 7 вересня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами. Станом на 7 ранку відомо про 3 загиблих та 11 поранених.