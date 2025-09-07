У Києві внаслідок атаки БпЛА горить будівля Кабміну

У столиці внаслідок падіння уламків російського БпЛА сталося загоряння в будівлі Кабінету міністрів.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, джерела УП в уряді, премʼєр-міністр України Юлія Свириденко

Пряма мова Кличка: "У Печерському районі внаслідок ймовірного збиття БпЛА сталося загоряння в урядовій будівлі. Пожежники працюють на місці".

Реклама:

Деталі: За даними УП від джерел в уряді, після влучання в будівлю КМУ жертв немає.

Співрозмовники переконують, що це було не влучання уламків, а цілеспрямований удар по будівлі уряду.

Фото: Facebook/Юлія Свириденко

За словами Свириденко, це вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи.

РЕКЛАМА:

Фото: Facebook/Юлія Свириденко

"Рятувальники гасять пожежу", – зазначила голова уряду.

Передісторія: