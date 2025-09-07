Новий рекорд дронів: Росія випустила понад 800 БпЛА і 13 ракет, ППО знешкодила 751 ціль

В ніч на 7 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. ППО знешкодила 751 ціль із 823 засобів повітряного нападу противника, є влучання 9 ракет та 54 ударних дронів на 33 локаціях.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в соцмережах

Деталі: За уточненою інфрмацією, станом на 9.30, з 17.00 6 вересня ворог застосував:

- 810 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, Чауда – ТОТ Криму;

- 9 крилатих ракет "Іскандер-К" із Курської обл. – РФ;

- 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із ТОТ Криму.

Протиповітряною обороною збито/подавлено 751 повітряну ціль:

- 747 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

- 4 крилаті ракети "Іскандер-К".

Зафіксовано влучання 9 ракет та 54 ударних БпЛА на 33 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Дослівно: "Атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях!".

Що передувало: Попередній рекорд дронів був зафіксований в ніч на 9 липня 2025 року: Росія атакувала 741 засобом повітряного нападу, 718 із них знешкодила ППО, Повітряні сили зафіксували влучання у 4 локаціях, а також падіння збитих – на 14 локаціях.