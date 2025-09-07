Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Новий рекорд дронів: Росія випустила понад 800 БпЛА і 13 ракет, ППО знешкодила 751 ціль

Валентина РоманенкоНеділя, 7 вересня 2025, 08:30
Новий рекорд дронів: Росія випустила понад 800 БпЛА і 13 ракет, ППО знешкодила 751 ціль
робота мобільних вогневих груп. ілюстративне фото

В ніч на 7 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. ППО знешкодила 751 ціль із 823 засобів повітряного нападу противника, є влучання 9 ракет та 54 ударних дронів на 33 локаціях.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в соцмережах

Деталі: За уточненою інфрмацією, станом на 9.30, з 17.00 6 вересня ворог застосував:

Реклама:

- 810 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське, Чауда – ТОТ Криму;

- 9 крилатих ракет "Іскандер-К" із Курської обл. – РФ;

- 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із ТОТ Криму.

РЕКЛАМА:

Протиповітряною обороною збито/подавлено 751 повітряну ціль:

- 747 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

- 4 крилаті ракети "Іскандер-К".

Зафіксовано влучання 9 ракет та 54 ударних БпЛА на 33 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Дослівно: "Атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях!".

Що передувало: Попередній рекорд дронів був зафіксований в ніч на 9 липня 2025 року: Росія атакувала 741 засобом повітряного нападу, 718 із них знешкодила ППО, Повітряні сили зафіксували влучання у 4 локаціях, а також падіння збитих – на 14 локаціях.

Шахедракетний ударППОПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відео, оновлено від 00:58Запоріжжя атакували ворожі дрони: виникла пожежа, є поранена
США припиняють співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану – FT
Ексзаступнику Кличка Прокопіву скасували нічний домашній арешт
Зеленський: Росіяни концентрують знову удари проти нашої енергетики
Енергетики порадили українцям готуватися до різних сценаріїв зі світлом восени
У Білорусі стало відомо про смерть за ґратами 36-річного політв’язня
Усі новини...
Росія атакувала Київ дронами: БпЛА влучили в багатоповерхівки, є загиблі
Росія атакувала Дніпропетровщину дронами та ракетами: є поранені та руйнування – ОВА
Росіяни пошкодили залізницю на Полтавщині – УЗ
Окупанти вдарили по мосту через Дніпро у Кременчуку, рух перекрито
Останні новини
06:08
Сі Цзіньпін заявив, що Китай поглиблюватиме співпрацю з КНДР
05:12
На виборах у Норвегії перемагає партія чинного прем’єра
04:12
У Мексиці потяг зіштовхнувся з автобусом: 10 загиблих, понад 60 поранених
03:34
Трамп відреагував на загибель українки у США
02:14
фото, відео, оновлено від 00:58Запоріжжя атакували ворожі дрони: виникла пожежа, є поранена
01:54
США припиняють співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану – FT
00:50
Парламентські вибори в Норвегії: партія премʼєра має шанси утримати владу
00:26
У МАГАТЕ заявили про "серйозні ризики для безпеки" на ЗАЕС
23:54
Аудитори оцінять стан розвитку оборонних технологій в Україні
23:18
У Румунії затримали ексзаступника глави розвідки Молдови, якого завербувала Білорусь
Усі новини...
Реклама:
Реклама: