Росіяни пошкодили залізницю на Полтавщині – УЗ

Через масований російський обстріл у ніч на 7 вересня "Укрзалізниця" повідомила про пошкодження залізничної інфраструктури у Полтавській області.

Джерело: голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський

Деталі: За даними компанії, низка поїздів слідуватимуть зміненим маршрутом - зокрема, поїзди 59, 8 – Одеса-Харків, а також поїзди 792, 126 на Кременчук.

Пряма мова Перцовського: "Частину пасажирів будемо у співпраці з ОВА та місцевою владою підвозити автобусами".

Нагадаємо: Ранок 6 вересня росіяни почали з обстрілу залізничної інфраструктури на Донеччині, затримувались потяги.