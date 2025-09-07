Прем’єр-міністр Японії Ішіба оголосив про відставку
Прем’єр-міністр Японії Шігеру Ішіба у неділю заявив, що вирішив піти у відставку.
Джерело: Reuters з посиланням на заяву Ішіби на пресконференції
Деталі: 68-річний Ішіба доручив своїй Ліберально-демократичній партії провести термінові вибори лідера. На пресконференції він додав, що продовжить виконувати обов’язки до обрання наступника.
Ішіба пояснив своє рішення завершенням торговельної угоди зі США щодо тарифів Дональда Трампа, які вдарили по автомобільній галузі Японії.
Пряма мова Ішіби: "Ми подолали ключову перешкоду, тож хочу передати естафету наступному поколінню".
Деталі: Останнім кроком Ішіби на посаді прем’єра стало завершення минулого тижня торговельної угоди зі США, за якою Японія пообіцяла інвестиції розміром 550 мільярдів доларів в обмін на зниження тарифів.
Серед можливих наступників називають Санае Такаіті, яка виступає за м’якшу фіскальну політику, та міністра сільського господарства Сіндзіро Коідзумі. Водночас через відсутність у Ліберально-демократичної партії більшості в обох палатах парламенту не гарантовано, що новий лідер партії автоматично стане прем’єр-міністром.
Що цьому передувало:
- 5 вересня президент США Дональд Трамп підписав указ про зниження тарифів до 15% на імпорт японських автомобілів, а також інших товарів.