DeepState назвав населені пункти на Донеччині, де Сили оборони відкинули ворога
Понеділок, 8 вересня 2025, 00:18
За даними аналітичного проєкту DeepState, українські оборонці зачистили від ворога населений пункт на Донеччині та ще в кількох – відкинули противника.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Сили Оборони України зачистили у Володимирівці, відкинули противника поблизу Разіного, Золотого Колодязя та у Новоторецькому".
Деталі: Разом з тим, зазначають у повідомленні аналітики DeepState, ворог просунувся у Серебрянському лісництві.
Нагадаємо: Втративши в серпні на Покровському напрямку 5 кв. км, підрозділи Сил оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.