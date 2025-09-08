DeepState назвав населені пункти на Донеччині, де Сили оборони відкинули ворога

За даними аналітичного проєкту DeepState, українські оборонці зачистили від ворога населений пункт на Донеччині та ще в кількох – відкинули противника.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Сили Оборони України зачистили у Володимирівці, відкинули противника поблизу Разіного, Золотого Колодязя та у Новоторецькому".

Деталі: Разом з тим, зазначають у повідомленні аналітики DeepState, ворог просунувся у Серебрянському лісництві.

Нагадаємо: Втративши в серпні на Покровському напрямку 5 кв. км, підрозділи Сил оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.