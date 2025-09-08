Президент США Дональд Трамп зробив "останнє попередження" ХАМАС про наслідки відмови прийняття його умов щодо звільнення заручників та закінчення війни в Секторі Гази.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Пряма мова Трампа: "Усі хочуть, щоб заручники повернулися ДОДОМУ. Усі хочуть, щоб ця війна закінчилася!

Ізраїльтяни прийняли мої Умови.

Настав час і ХАМАСу їх прийняти. Я попередив ХАМАС про наслідки неприйняття.

Це моє останнє попередження, іншого не буде!"

Нагадаємо: Очікується, що наступного тижня США, Катар та Єгипет представлять комплексну угоду, яка передбачатиме повне припинення вогню у Секторі Гази, звільнення всіх заручників і створення нової адміністрації замість ХАМАС.