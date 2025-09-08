З-під завалів будинку у Києві дістали тіло третьої жертви
Понеділок, 8 вересня 2025, 07:59
Рятувальники дістали з-під завалів пошкодженої росіянами 9-поверхівки у Києві тіло чоловіка, таким чином кількість жертв ворожої атаки на столицю 7 вересня зросла до 3.
Джерело: ДСНС та начальник МВА Тимур Ткаченко в Telegram
Дослівно ДСНС: "З-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі столиці дістали тіло загиблого чоловіка. Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них – дитина".
Передісторія:
- Уночі 7 вересня російські дрони влучили у багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах столиці. Повідомлялося, що внаслідок атаки у Святошинському районі загинули мати з немовлям.
- За даними мера столиці Віталія Кличка, крім того, у Дарницькому районі в укритті померла літня жінка.