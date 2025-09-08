Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З-під завалів будинку у Києві дістали тіло третьої жертви

Ірина БалачукПонеділок, 8 вересня 2025, 07:59
З-під завалів будинку у Києві дістали тіло третьої жертви
Фото ДСНС

Рятувальники дістали з-під завалів пошкодженої росіянами 9-поверхівки у Києві тіло чоловіка, таким чином кількість жертв ворожої атаки на столицю 7 вересня зросла до 3.

Джерело: ДСНС та начальник МВА Тимур Ткаченко в Telegram

Дослівно ДСНС: "З-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі столиці дістали тіло загиблого чоловіка. Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них – дитина". 

Реклама:
 
Фото ДСНС

Передісторія:

  • Уночі 7 вересня російські дрони влучили у багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах столиці. Повідомлялося, що внаслідок атаки у Святошинському районі загинули мати з немовлям.
  • За даними мера столиці Віталія Кличка, крім того, у Дарницькому районі в укритті померла літня жінка.

Київбезпілотникижертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Мерц: Вторгнення російських дронів показало вразливість протиповітряної оборони НАТО
Сікорський: Росія свідомо атакувала Польщу, заяви Кремля про непричетність – брехня
відео, оновлено від 22:11У США вбили відомого подкастера та прихильника Трампа
Зеленський дорікнув світу за м'яку реакцію на вторгнення дронів РФ у Польщу: Дій – поки дефіцит
Люди безкоштовно будували фортифікації для Полтавської ОВА заради бронювання – нардеп
фото, відеоВбивство школярів на Вінниччині: поліція знайшла ніж, перевіряє версію конфлікту з учителем
Усі новини...
Київ
Понад 220 людей звернулися по допомогу в Києві після атак РФ, пошкоджено школу
У Києві на Харківському шосе сталася смертельна ДТП: рух перекрито
Прем’єр Британії про удар РФ по Кабміну: Путін вважає, що може діяти безкарно
Останні новини
05:42
Російські дрони "Гербера" долетіли до Польщі завдяки додатковим паливним бакам
05:24
Мерц: Вторгнення російських дронів показало вразливість протиповітряної оборони НАТО
03:14
ЄС рішуче засудив російський напад на Польщу та пообіцяв посилити санкційний тиск на Москву
02:22
Російські дрони вдарили по навчальному закладу в Сумах: є руйнування і пожежі
01:28
Швеція терміново відправить до Польщі додаткові засоби ППО та літаки – Косіняк-Камиш
01:00
Сікорський: Росія свідомо атакувала Польщу, заяви Кремля про непричетність – брехня
00:21
Чергова стрілянина у школі в США: троє учнів у критичному стані
23:59
Новини економіки: нові санкції України проти РФ, атаки на "Укрпошту" та енергооб’єкт
23:57
Білорусь передавала Польщі дані про рух безпілотників уночі, там назвали це "корисним"
23:56
боксБогачук – Адамс: усе про бій українця
Усі новини...
Реклама:
Реклама: