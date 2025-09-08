Сирський: У серпні ЗСУ відновили контроль над 58 кв. км та зірвали плани ворога на Донеччині

У серпні 2025 року українська армія відновила контроль над 58 кв. км території, звільнила кілька населених пунктів і зірвала плани Росії здійснити прорив в Донецькій області.

Джерело: Генштаб з посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського за підсумками наради щодо діяльності війська

Пряма мова: "Серпень 2025-го став для нашого війська місяцем великих випробувань, але на виході ми отримали чимало позитивних результатів. Такий висновок роблю з наради, яку провів за підсумками діяльності Збройних Сил України у серпні".

Деталі: За словами Сирського, основні зусилля зосереджували на стримуванні противника та завданні йому максимально можливих втрат. Доводилося стабілізувати обстановку на найбільш загрозливих напрямках, як-то Лиманський, Добропільський, Покровський, Новопавлівський, і при цьому – застосувати тактику активної оборони, відновлювати втрачені території, прикривати наші міста від ударів ворожих ракет і дронів, бити вглиб Росії.

Росіяни розраховували на прорив у районі Покровсько-Мирноградської агломерації та наступ на Запоріжжі, однак ці плани провалилися.

На Добропільському напрямку окупанти захопили 13,5 кв. км, але втратили 25,5 кв. км. На Покровському – здобули 5 кв. км, тоді як ЗСУ відновили контроль над 26 кв. км. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках втрат територій не було, а на Північно-Слобожанському українські сили відбили ще 4 кв. км.

Пряма мова: "Противник застосовує тактику "повзучого" просування малими піхотними групами, намагається просочуватись у населені пункти, використовуючи міжпозиційний простір та уникаючи боєзіткнень.

Водночас Сили оборони України мають власні успіхи. Протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів".

Деталі: Сирський наголосив, що серпень став місяцем організаційних змін у Збройних Силах – завершується перехід на корпусну систему управління, армійські корпуси отримують смуги відповідальності та повноваження. Це, за його словами, робить управління військами ефективнішим і результативнішим.

"Наразі противник має трикратну перевагу в силах і засобах, а на основних напрямках зосередження своїх зусиль може переважати в чотири-шість разів. Однак – я висловлюю глибоку вдячність нашим офіцерам, сержантам та, особливо, солдатам: їхні професійні вміння, стійкість, самовідданість та хоробрість ламають плани російських окупантів", – зазначив Сирський.

Головнокомандувач відзначив і успіхи українських ударів по території Росії. Засобами Deep Strike уражено 60 об’єктів, серед них підприємства з виробництва пального, склади боєприпасів, комплекси ППО та транспортна інфраструктура. Українські дрони протягом серпня вразили понад 67 тисяч цілей, а ефективність програми Middle Strike зросла на 25%.

Він повідомив, що втрати російських окупантів у серпні склали 28 790 людей, а від початку 2025 року було знищено та поранено 297 350 військових.

