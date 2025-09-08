Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Слуги" створили Раду коаліції для координації роботи ВР, ОП та уряду  

Роман Романюк, Ірина БалачукПонеділок, 8 вересня 2025, 11:31
Слуги створили Раду коаліції для координації роботи ВР, ОП та уряду  
Прем'єрка Юлія Свириденко і спікер ВР Руслан Стефанчук. Фото з Facebook Свириденко

В Україні запрацював новий майданчик для координації роботи між Верховною Радою, Офісом президента та Кабінетом міністрів, який отримав назву Рада коаліції.

Джерело: стаття "Української правди" "Сьомий рік з п'яти. Як у Зеленського намагаються втримати Раду від розпаду"

Деталі: Зі схожою ідеєю ще до повномасштабного вторгнення виступив голова парламенту Руслан Стефанчук, але початок великої війни цей формат зруйнував. 

Реклама:

"Тепер же з'явився новий механізм – до його складу входить керівництво Верховної Ради, лідери фракції влади, голови комітетів, а також міністри й їхні заступники.

Фактично, це близько пів сотні людей, які об'єднані в спільний чат. Регулярно ми збираємося для розгляду окремих важливих напрямків роботи. Наприклад, питання ветеранів: і от по цьому кластеру запрошуються усі дотичні люди й узгоджується спільний порядок денний для парламенту, уряду, Офісу президента та інших. Щоб діяли як одна команда", – пояснив суть ідеї Стефанчук.

За даними автора статті, ідея створення Ради коаліції зародилася ще на етапі формування нового уряду Юлії Свириденкою, але вибух антиантикорупційного скандалу різко зробив створення подібного органу для обміну думками пріоритетним і реально запустив процес.

614РЕКЛАМА:

"Коли Юлю почали активно просувати на прем'єра, то Гетьманцев всіх попередив, що буде цьому протидіяти. Ну і їм організували зустріч. Була Свириденко, Давид Арахамія і Гетьманцев. Десь зо дві години вони там сперечалися, обмінювалися претензіями, але зрештою домовилися створити оцю Раду коаліції, щоб координуватись", – розповідає УП обізнаний співрозмовник із президентської фракції.

На Раді коаліції нова прем'єрка презентувала програму дій свого уряду. 

За даними УП, останнім часом засідання цього органу відбуваються майже регулярно.

Деякі міністри уже навіть скаржились виданню, що раніше домовлятись необхідно було тільки з ОП чи керівництвом Ради, а тепер ще й треба випросити прихильність у Гетьманцева/Арахамії. 

"Але в умовах "наближення виборів", ідея яких усе більше захоплює парламент і загострює політичну конкуренцію, такий інструмент дозволить новому уряду принаймні бути на одній хвилі з формальною більшістю", – йдеться у статті.

Верховна РадаСлуга народуКабінет міністрівОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відеоВ російському Смоленську гучні вибухи: очевидці публікують кадри атаки дронів
Трамп заявив, що вторгнення російських дронів в Польщу могло бути "помилкою"
Від початку доби на фронті відбулось 141 бойове зіткнення – Генштаб
відеоНа Волині з українського винищувача впала ракета на житловий будинок – ЗМІ
У Румунії триває рятувальна операція 23-річних українців, які заблукали в горах
За ексочільницю Хмельницької МСЕК Крупу внесли 20 млн гривень застави
Усі новини...
Верховна Рада
Після хвилі протестів через НАБУ і САП Рада вирішила штрафувати міністрів – УП
В "Слузі народу" напрацювали "правило 133", яке впливатиме на долю законопроєктів
Сьомий рік з п'яти. Як у Зеленського намагаються втримати Раду від розпаду
Останні новини
04:46
Ірландія заявила, що не поїде на "Євробачення-2026", якщо до конкурсу допустять Ізраїль
03:59
FT: США закликають G7 ввести високі тарифи для Китаю та Індії через закупівлю нафти в Росії
02:46
Експрезидента Бразилії Болсонару засудили до 27 років ув'язнення
01:56
фото, відеоВ російському Смоленську гучні вибухи: очевидці публікують кадри атаки дронів
01:23
Трамп заявив, що вторгнення російських дронів в Польщу могло бути "помилкою"
00:51
Туск: Польща працюватиме з Україною над пошуком максимально ефективної оборони від дронів РФ
23:50
НБУ пояснив, чому інфляція нижча, ніж він прогнозував
23:44
Від початку доби на фронті відбулось 141 бойове зіткнення – Генштаб
23:36
В Україні впіймали хакерів через мільярдні збитки світовим компаніям
23:25
"Сторінка, яку ми перегорнули і маємо забути": інтерв'ю з новим керівником Молодого театру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: