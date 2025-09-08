"Слуги" створили Раду коаліції для координації роботи ВР, ОП та уряду  

В Україні запрацював новий майданчик для координації роботи між Верховною Радою, Офісом президента та Кабінетом міністрів, який отримав назву Рада коаліції.

Джерело: стаття "Української правди" "Сьомий рік з п'яти. Як у Зеленського намагаються втримати Раду від розпаду"

Деталі: Зі схожою ідеєю ще до повномасштабного вторгнення виступив голова парламенту Руслан Стефанчук, але початок великої війни цей формат зруйнував.

"Тепер же з'явився новий механізм – до його складу входить керівництво Верховної Ради, лідери фракції влади, голови комітетів, а також міністри й їхні заступники.

Фактично, це близько пів сотні людей, які об'єднані в спільний чат. Регулярно ми збираємося для розгляду окремих важливих напрямків роботи. Наприклад, питання ветеранів: і от по цьому кластеру запрошуються усі дотичні люди й узгоджується спільний порядок денний для парламенту, уряду, Офісу президента та інших. Щоб діяли як одна команда", – пояснив суть ідеї Стефанчук.

За даними автора статті, ідея створення Ради коаліції зародилася ще на етапі формування нового уряду Юлії Свириденкою, але вибух антиантикорупційного скандалу різко зробив створення подібного органу для обміну думками пріоритетним і реально запустив процес.

"Коли Юлю почали активно просувати на прем'єра, то Гетьманцев всіх попередив, що буде цьому протидіяти. Ну і їм організували зустріч. Була Свириденко, Давид Арахамія і Гетьманцев. Десь зо дві години вони там сперечалися, обмінювалися претензіями, але зрештою домовилися створити оцю Раду коаліції, щоб координуватись", – розповідає УП обізнаний співрозмовник із президентської фракції.

На Раді коаліції нова прем'єрка презентувала програму дій свого уряду.

За даними УП, останнім часом засідання цього органу відбуваються майже регулярно.

Деякі міністри уже навіть скаржились виданню, що раніше домовлятись необхідно було тільки з ОП чи керівництвом Ради, а тепер ще й треба випросити прихильність у Гетьманцева/Арахамії.

"Але в умовах "наближення виборів", ідея яких усе більше захоплює парламент і загострює політичну конкуренцію, такий інструмент дозволить новому уряду принаймні бути на одній хвилі з формальною більшістю", – йдеться у статті.