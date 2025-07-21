Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ

Приблизно о дев'ятій ранку 21 липня, за півтори години після появи в медіа новин про обшуки у працівників Національного антикорупційного бюро, в соцмережах відомства з'явилося коротке повідомлення:

"У співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу генерального прокурора. Наразі з'ясовуємо всі обставини. Деталі – згодом".

Після цього слово взяли СБУ та Генпрокуратура. Виявилось, що спецпризначенці та правоохоронці провели орієнтовно 80 обшуків у 19 співробітників Бюро в різних областях України.

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Працівники Служби безпеки та Офісу генпрокурора не мали судових ухвал на проведення обшуків. Вони не вважають це порушенням закону, оскільки отримання таких ухвал могло "спричинити витік інформації" і "зашкодити проведенню спецоперацій".

Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупцію в інтересах олігархів. Одночасно з цим активізувалося Державне бюро розслідувань із матеріалами про ДТП кількарічної давнини за участі співробітників НАБУ.

Паралельно представники СБУ та Офісу генпрокурора перевіряють стан охорони державної таємниці в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Перевірка стосується працівників НАБУ, які мають доступ до держтаємниці, а також до проведення негласних слідчих дій.

На цьому тлі в "прямому ефірі" продовжує розвиватися протистояння між правоохоронцями та антикорупціонерами.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі бідкаються, що СБУ дізналася інформацію про негласні та оперативні заходи НАБУ і САП, розголошення якої може зірвати слідчі дії. У Службі безпеки України називають такі заяви безпідставними й маніпулятивними. Мовляв, перевірка не передбачає ознайомлення зі змістом документів про розслідування.

Цікаво, що "візити" спецпризначенців і правоохоронців до НАБУ і САП відбуваються якраз під час офіційних відряджень керівників антикорупційних органів до Великої Британії.

Що наразі відомо про обшуки в НАБУ? Чому спецпризначенці та правоохоронці активізували "чистки" в антикорупційних органах саме зараз? І що насправді стоїть за "полюванням на кротів" у Бюро? Розповідає "Українська правда".

Версії слідства: що відомо про обшуки в НАБУ

Вранці 21 липня співробітники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора нагрянули до керівника управління детективів НАБУ в Дніпропетровській і Запорізькій областях Руслана Магамедрасулова.

Тобто йдеться навіть не про управлінця середньої ланки, а про топа регіонального рівня. Мета відвідин – затримати посадовця за "посередництво у продажі до Дагестану технічної коноплі", яку нібито незаконно вирощував його батько – Сентябр Магамедрасулов.

Слідчі встановили, що Магамедрасулов-старший має російське громадянство, але співробітник НАБУ приховав цей факт, коли оформлював допуск до державної таємниці. Щоправда, це мало би стати відомим не зараз, а ще після безпекових перевірок.

Мати детектива, Ірина Магамедрасулова, нині проживає в Києві, але отримує пенсію у "ДНР", що з'ясувало слідство. Сім’я детектива походить із нині окупованої Горлівки і має дагестанське коріння.

Після обшуку правоохоронці повідомили Руслану Магамедрасулову про підозру в пособництві державі-агресору.

За даними слідства, посадовець мав контакти із чинним народним депутатом від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Федором Христенком. А той у свою чергу, тісно пов'язаний зі спецслужбами РФ.

Ще напередодні великої війни Христенко втік за кордон і відтоді не повертався в Україну. Зараз він мешкає в ОАЕ. Зв'язки з Росією нардеп ніколи не приховував. Після початку війни на сході України в 2014-му він неодноразово відвідував РФ.

Його дружина, Марина Христенко, у 2018 році стала власницею квартири, трьох паркомісць і комори (саме так зазначено в декларації Федора Христенка) в Росії. В 2020-му український депутат Христенко гучно відгуляв день народження дружини в Москві – на святі виступали Філіп Кіркоров, Микола Басков, Григорій Лепс, Поліна Гагаріна та інші виконавці, прихильники російського вторгнення в Україну.

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили Федору Христенку про підозру в державній зраді і зловживанні впливом 21 липня. Раніше правоохоронці чомусь не помічали зв'язок нардепа-втікача з Росією.

Силовики стверджують, що парламентар був не просто "топовим агентом ФСБ РФ", а ще й "відповідав за посилення російського впливу на НАБУ". Під час останніх обшуків у "контактерів Христенка" знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ. Серед них були документи негласного стеження за фігурантами справ Бюро й анкети кандидатів у детективи НАБУ.

В матеріалах справи зазначається, що російська ФСБ завербувала Христенка ще в часи Януковича. Зараз він нібито "співпрацює" з Юрієм Іванющенком, більш відомим як Юра Єнакієвський, – резидентом ФСБ, "смотрящим" від російської спецслужби за "ДНР" і, до речі, колишнім роботодавцем політтехнолога, а нині радника Андрія Єрмака Михайла Подоляка.

У перехопленнях, опублікованих СБУ, Федір Христенко впевнено ототожнює себе з НАБУ, розповідає неназваному співрозмовнику про успішні випадки вирішення питань за допомогою співробітників Бюро. Один із таких кейсів – виїзд олігарха Геннадія Боголюбова за кордон.

Слідчі стверджують, що детективи НАБУ "супроводжували" Боголюбова під час перетину державного кордону України: "Вони знаходилися у сусідньому купе поїзда "для підстраховки". Відповідну "спецоперацію", за даними слідства, організував Федір Христенко".

Як вдалося з'ясувати, детективи НАБУ дійсно їхали в одному потязі з Боголюбовим. В Бюро офіційно відправили їх у відрядження для участі в заходах Глобального форуму з повернення активів 25-27 червня 2024 року у Відні.

Високопоставлений співрозмовник УП у НАБУ заперечує причетність детективів до втечі олігарха за кордон: "Була навіть якось зустріч в ОП. Дейнеко (голова ДПСУ – УП) тоді сказав: "Співробітники НАБУ їхали в сусідньому вагоні, в якому їхав Боголюбов. Це вони його вивезли!". А Малюк йому сам відповів: "Перестань. Ми перевіряли. Це випадково вийшло. Детективи дійсно їхали у відрядження".

НАБУ: Жоден з учасників відрядження не знайомий із особою, згаданою у відео СБУ (йдеться про олігарха Боголюбова – УП). Співробітники НАБУ не мають жодного стосунку до поширених у відео тверджень, зокрема щодо так званої “допомоги у втечі” чи “купе прикриття”

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Начальник співробітників НАБУ, які за дивним збігом обставин їхали в одному потязі з Боголюбовим, – Олександр Скомаров. Правоохоронці твердять, що він, нібито, має тісні стосунки з депутатом Христенком. Зокрема, дружина детектива Скомарова у 2022 році виїжджала з України на авто дружини Христенка.

Скомаров займався справою ексміністра національної єдності і "улюбленця" президента Олексія Чернишова, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди в розмірі понад 14,5 мільйона гривень.

Власне, співрозмовники УП в НАБУ пов’язують рейд проти них із "помстою Офіса за справу Чернишова".

Нещодавно він брав участь у конкурсі на очільника Бюро економічної безпеки. СБУ опублікувала скрін-шоти переписки олігарха Ігоря Коломойського з адвокатом, де той нібито сподівається в разі виграшу конкурсу Скомаровим закрити свої кримінальні справи.

Пообіді 21 липня СБУ та ОГП повідомили, що затримали в Києві чергового "крота" російських спецслужб у Національному антикорупційному бюро. Ним виявився співробітник закритого підрозділу центрального апарату НАБУ "Д-2" Віктор Гусаров.

Служба безпеки України задокументувала щонайменше 60 випадків, коли Гусаров передавав інформацію з обмеженим доступом Дмитру Іванцову – колишньому заступнику керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича. Саме Іванцов у лютому 2014 року допомагав Януковичу втекти до Росії, а сам залишився в окупованому Криму.

За передачу інформації росіянам Гусаров отримував гроші на банківську картку. Правоохоронці повідомили йому про підозру в державній зраді і несанкціоновані дії з секретною інформацією.

В СБУ зазначили, що інформували керівництво НАБУ про "можливі ризики", пов'язані з Гусаровим, але в Бюро "не вживали жодних заходів реагування".

Натомість у НАБУ наполягають: щойно отримали таку інформацію в серпні 2023-го, почали розбиратися, зокрема провели спільну з СБУ перевірку. За рік Служба безпеки усно повідомила Бюро, що немає доказів участі їхнього співробітника в "антидержавній діяльності", стверджують представники НАБУ. Офіційних результатів перевірки СБУ антикорупційний орган так і не отримав.

Процесуальне керівництво у всіх справах проти співробітників НАБУ здійснює ОГП. Але генпрокурор Руслан Кравченко відмовився коментувати "кротопад" у Бюро. На короткому брифінгу в Києві він відмахнувся тим, що "слідчі дії ще тривають", і порадив журналістам слідкувати за офіційними соцмережами Офісу генпрокурора.

Представники ОГП також повідомили про підозри трьом співробітникам Бюро, які скоїли ДТП, де потерпілі отримали середні і тяжкі ушкодження. На перший погляд може здатися, що нічого екстраординарного в діях прокуратури немає. Але є нюанс: усі ДТП відбулися ще в 2021 і 2023 роках. Очевидно, силовики намагаються підгрести під кампанію "очищення антикорупційних органів" всі справи співробітників НАБУ.

Очищення чи дискредитація? Що стоїть за скандалом з НАБУ

Масовану атаку майже всіх силових відомств країни проти НАБУ варто розділити на дві окремих складових: реальну спробу зачистити сумнівних персонажів із Бюро і бажання провести під цим приводом велику дискредитаційну спецоперацію проти антикорупційного блоку загалом.

Ну і, як припускає виконавча директорка Центру протидії корупції Дар’я Калинюк, заволодіти даними із "секретки" НАБУ/САП:

"СБУ отримала доступ до відділу, де зберігають матеріали, що становлять державну таємницю. А це можуть бути, в тому числі матеріали про агентів, які співпрацюють з НАБУ, про викривачів корупції з різних органів влади чи матеріали, які свідчать про наміри Бюро розслідувати чиїсь дії", – пояснила активістка в інтерв’ю NV.

Ще 10 липня УП мала розмову із деякими високопосадовцями НАБУ і САП, в ході якої з їхнього боку прозвучала фраза, що "якщо суспільство не зможе дотиснути завершення конкурсу по БЕБ, то одразу буде наступна атака – на НАБУ і САП".

Ніби навмисно, щоб підтвердити ймовірність цього прогнозу, наступного ж дня, 11 липня, відбувся брутальний наїзд силовиків із ДБР на антикорупційного активіста Віталія Шабуніна.

Ще через кілька днів афільовані з ОП медіакілери в Telegram розгорнули дискредитаційну кампанію проти керівниці політичного відділу одного із останніх незалежних медіа в країні "Дзеркала тижня" Ірини Ведернікової та її чоловіка.

За тиждень після згаданої вище розмови, 17 липня, нова прем’єрка Юлія Свириденко у Раді дала зрозуміти, що призначення переможця конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки не буде.

І вже через чотири дні після цього до людей з НАБУ прийшли з обшуками.

Про суть підозр правоохоронців до детективів детально описано вище. Якщо хоча б щось із "російських" звинувачень є правдивим, то очевидно, що керівництво НАБУ має бути зацікавленим в тому, щоб вичистити зі своєї структури "російські консерви" і виловити "кротів".

Як колись для самої СБУ було справою честі очиститись від скандального начальника внутрішньої безпеки генерала Андрія Наумова, голови СБУ Криму Олега Кулініча чи голови антитерористичного управління Дмитра Козюри.

Однак більшість затримань та обшуків у детективів НАБУ підводять до думки, що дискредитаційна складова – одна із ключових в усій цій історії.

Коли в хід "великого викриття" ідуть справи про ДТП, які чотири роки і так розслідуються, то складається враження, що йдеться про створення ефекту масованості акції та паралічу роботи в якомога більшої кількості працівників Бюро.

За словами джерел УП в прокуратурі, одразу після призначення нового генпрокурора Кравченка, він витребував всі матеріали справ, де фігурували люди з НАБУ і САП, і окрема група прокурорів оперативно їх вивчала. Паралельно відбувалась медійна підготовка акції по НАБУ.

"Все, що про детективів десь по Telegram самі ж і писали, вигребли й сьогодні прийшли з обшуками. Два тижні йшла підготовка в медіа, тому ми розуміли, що щось буде. І от вони прийшли, у когось просто забрали ноут і телефон, когось затримали, когось просто побили. Одному пальцями роздерли очі, щоб розблокувати FaceID", – розповідає співрозмовник УП в НАБУ.

"А загалом ми думаємо, що вони просто превентивно спрацювали, бо дізнались, що в НАБУ готується підозра Тімуру Міндічу (співвласник "Студії "Квартал 95" – УП)", – припускає впливовий співрозмовник в антикорорганах.

Пред’явлені кейси так само мають медійно працювати на різні "цільові". "Торгівля коноплею" дає підстави інкримінувати пособництво агресору, а отже дозволяє вести цю справу СБУ.

"Сприяння втечі Боголюбова" і надії Ігоря Коломойського "вирішити свої питання" за нового керівництва БЕБ – це тригер особисто для президента Зеленського. Як завжди, після появи в будь-якій історії Коломойського, "політична воля" на Банковій зашкалює і президентську відмашку силовики отримали без проблем.

"Хоча що там каже в переписці Коломойський? Каже адвокату: "Що, ще одне НАБУ буде?". Це хіба говорить про його вплив? Плюс, треба знати Коломойського, він ні про що важливе не говорить, бо знає, що його "пишуть" в камері. Тому зрозуміти його мотивацію складно", – обурюється співрозмовник УП в САП.

Скріншот листування Коломойського з адвокатом, зроблений із відео СБУ і ОГП

Ну і останній вид контенту, як діалоги батьків Руслана Магамедрасулова про те, що "в Горлавкє нєт такого бєспрєда, как в Кієвє", фото фігуранта із Тенеріфе чи розкладені долари на килимі при затриманні – це уже просто данина мистецтву складання прес-релізів.

* * *

Що залишається в сухому залишку після першого дня антикорупційної війни всіх проти всіх?

"Все це створюється для інформаційного фону, аби обгрунтувати наїзд на НАБУ", – вважає виконавча директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк. На її думку, інституцію і далі дискредитуватимуть, а на рядових детективів та керівництво НАБУ і САП продовжуватимуть тиснути, аби змусити антикорупціонерів "виконувати всі вказівки Банкової".

Як влучно написав співзасновник одного із ключових антикорупційних видань "Наші Гроші" Олекса Шалайський, таким же шляхом, як до детективів НАБУ, силовики уже прийшли до не однієї сотні підприємців: "обшуки, СІЗО, арешт майна, арешт коштів і т.д. і ніяких рухів в бік розгляду справи в суді". Бо мета – не суд.

На час проведення масових обшуків, керівники обох антикорупційних структур перебували у відрядженні в Лондоні. Що їхнє повернення відбудеться у зовсім інший контекст, вони розуміли ще в моменті виїзду. Як розповідають джерела УП, на Кривоноса і Клименка у прикордонників стояли так звані "прапорці" – сигнал про заборону виїзду.

Але якось, після годин з’ясування і дзвінків у Київ, Кривоноса і Клименка випустили з країни. На момент виходу тексту, вони мали перебувати в дорозі назад, перервавши відрядження.

"Що далі? Не виключено, що ми дочекаємось і такої "обґрунтованої" підозри самому керівнику НАБУ. В інтернеті уже гуляли якісь звинувачення його в причетності до якоїсь "оборудки". А після цього? Якщо ніхто не буде боятись красти і витрачати вкрадене, то робіть висновки самі", – розводить руками співрозмовник УП в антикорупційному середовищі.

І відповіді не доведеться чекати довго. Є ймовірність, що уже найближчим часом в Раді з’явиться законопроєкт про негайну переатестацію Бюро "зрадників, убивць і корупціонерів". І, мабуть, голоси під це в середовищі головних "клієнтів" НАБУ довго збирати не доведеться.

Роман Романюк, Ангеліна Страшкулич, УП