Генштаб: На фронті відбулось 158 зіткнень за добу

Тетяна ОлійникПонеділок, 8 вересня 2025, 22:43
Генштаб: На фронті відбулось 158 зіткнень за добу
фото з facebook-сторінки генштабу зсу

Від початку доби 8 вересня на фронті відбулось 158 бойових зіткнень, з них 45 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 8 вересня

Дослівно: "Російські загарбники завдали одного ракетного та 51 авіаційного ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 95 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1 952 дрони-камікадзе та здійснили 3 449 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири бойові зіткнення.

4 рази атакувала РФ на Південно-Слобожанському напрямку, в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник здійснив сім спроб наступу в районах Мирного, Куп’янська, Петропавлівки та в напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 12 штурмових дій у районах населених пунктів Колодязі, Новомихайлівка, Торське, а також у бік Шандриголового.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів атакував у районах Григорівки, Ямполя, Серебрянки та Виїмки.

З початку доби на Краматорському напрямку підрозділи росіян чотири рази атакували в районах Міньківки, Ступочок, Білої Гори та в бік Бондарного.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося сім бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Плещіївки, Щербинівки, Катеринівки та Полтавки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 45 разів атакував у районах населених пунктів Родинське, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Дачне, Новоукраїнка та в бік Покровська, Торецького, Новоекономічного, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 33 атаки загарбників у районах населених пунктів Зелений Гай, Маліївка, Новоєгорівка, Зелене Поле, Запорізьке, Обратне, Ольгівське, Полтавка.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири атаки загарбника в бік Антонівського мосту.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
