Ізраїль закликав усіх мешканців залишити місто Газа

Ірина БалачукВівторок, 9 вересня 2025, 10:33
Інфографіка речника ЦАХАЛУ Авіхая Адраї з поста у мережі Х

Армія оборони Ізраїлю заявила, що палестинські цивільні особи у всіх районах міста Газа повинні негайно евакуюватися перед великою наземною операцією проти ХАМАСу в цьому районі.

Джерело: The Times of Israel

Пряма мова речника ЦАХАЛУ Авіхая Адраї: "Армія оборони Ізраїлю рішуче налаштована перемогти ХАМАС і буде діяти в районі міста Газа з великою силою, так само як і по всій смузі Гази".

Деталі: Палестинцям наказали прямувати до визначеної Ізраїлем гуманітарної зони на півдні смуги Гази через прибережну дорогу.

"Залишатися в цьому районі надзвичайно небезпечно", – підкреслив Адраї.

У повідомленні також вказано номер телефону, за яким палестинці можуть "повідомляти про блокпости ХАМАСу або спроби його членів перешкоджати евакуації".

Видання акцентує, що це попередження є першим наказом про широкомасштабну евакуацію для всього міста Газа. Попередні попередження, озвучені ЦАХАЛОМ в останні дні, стосувалися лише конкретних будівель та прилеглих до них територій.

Передістрія:

ІзраїльСектор Гази
