Ізраїль закликав усіх мешканців залишити місто Газа
Армія оборони Ізраїлю заявила, що палестинські цивільні особи у всіх районах міста Газа повинні негайно евакуюватися перед великою наземною операцією проти ХАМАСу в цьому районі.
Джерело: The Times of Israel
Пряма мова речника ЦАХАЛУ Авіхая Адраї: "Армія оборони Ізраїлю рішуче налаштована перемогти ХАМАС і буде діяти в районі міста Газа з великою силою, так само як і по всій смузі Гази".
Деталі: Палестинцям наказали прямувати до визначеної Ізраїлем гуманітарної зони на півдні смуги Гази через прибережну дорогу.
"Залишатися в цьому районі надзвичайно небезпечно", – підкреслив Адраї.
У повідомленні також вказано номер телефону, за яким палестинці можуть "повідомляти про блокпости ХАМАСу або спроби його членів перешкоджати евакуації".
Видання акцентує, що це попередження є першим наказом про широкомасштабну евакуацію для всього міста Газа. Попередні попередження, озвучені ЦАХАЛОМ в останні дні, стосувалися лише конкретних будівель та прилеглих до них територій.
Передістрія:
- Раніше агентство Reuters повідомляло, що 8 серпня Військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа.
- Згодом The Times of Israel повідомило, що близько 60 000 ізраїльських резервістів отримають накази про призов на тлі планування наступу проти Хамасу в місті Газа.