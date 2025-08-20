Ізраїль в найближчі дні призве 60 000 резервістів перед наступом на місто Газа

Близько 60 000 ізраїльських резервістів отримають накази про призов на тлі планування наступу проти Хамасу в місті Газа, повідомляє The Times of Israel.

Джерело: The Times of Israel з посилання на джерела у сфері безпеки

Деталі: Накази про призов почнуть видати з 20 серпня. Резервісти матимуть щонайменше 2 тижні, щоб з'явитися на службу. Вони доєднаються до десятків тисяч тих, хто нині служить у резерві.

Реклама:

The Times of Israel зазначає: якщо напад на місто Газа відбудеться, то загалом під час операції близько 130 000 ізраїльтян будуть у резерві.

Очікується, що не всі вони братимуть участь в операції із захоплення Гази, оскільки деякі з них замінять діючі війська на інших фронтах.

Офіс міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца повідомив, що 19 серпня міністр зустрівся з начальником штабу ЦАХАЛу Еялом Заміром, іншими високопоставленими офіцерами та представниками служби внутрішньої безпеки "Шин-Бет", щоб затвердити план щодо захоплення міста Газа.

РЕКЛАМА:

Наступ на Газу, який схвалив Кац, отримав назву "Колісниці Гідеона Б" на честь попередньої операції з такою ж назвою, в ході якої Армія оборони Ізраїлю захопила 75% території сектора Гази, намагаючись змусити Хамас піти на угоду щодо звільнення заручників.

Зазначається, що, крім мобілізації резервістів, Кац також схвалив "гуманітарні приготування" для приблизно мільйона цивільних палестинців, яких мають перемістити з міста Газа на південь сектора.

За словами ізраїльських чиновників, плани ЦАХАЛу передбачають спочатку створення гуманітарної інфраструктури на півдні сектора Гази.

Потім Армія оборони Ізраїлю видасть попередження про евакуацію – і палестинці матимуть час до 7 жовтня 2025 року, щоб виїхати, що збігається з другою річницею нападу Хамасу на Ізраїль.

Після цього ЦАХАЛ має розпочати наземну операцію в місті Газа, включаючи облогу району з метою знищення всіх залишків бойовиків Хамасу.

"Зустріч і презентація планів армії Кацу відбулися незважаючи на те, що 18 серпня Хамас заявив, що погодився на пропозицію про перемир'я. Якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню в обмін на звільнення заручників, плани захоплення міста Газа, ймовірно, будуть скасовані", – пише The Times of Israel.

За даними видання, Хамас нібито навіть розглядає можливість звільнення всіх полонених одночасно, чого раніше вимагав премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Терористичне угруповання в секторі Газа утримують 50 заручників. 49 із них – це ті, кого викрали терористи 7 жовтня 2023 року. Щонайменше 28 осіб вважаються мертвими, 20 вважаються живими, доля ще 2 людей достеменно невідома. Крім того, за даними The Times of Israel, Хамас також утримує тіло солдата ЦАХАЛу, загиблого в Газі в 2014 році.

Передістрія: