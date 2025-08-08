Ізраїль схвалив план захоплення міста Газа – Reuters

Військово-політично кабінет Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа вранці 8 серпня.

Джерело: Reuters

Дослівно з заяви офісу прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху: "Армія оборони Ізраїлю готуватиметься до встановлення контролю над містом Газа, водночас надаючи гуманітарну допомогу цивільному населенню за межами зон бойових дій".

Деталі: Агентство зазначає, що це сталося через кілька годин після того, як Нетаньяху заявив, що Ізраїль має намір взяти під військовий контроль всю смугу, незважаючи на посилення критики в країні та за кордоном щодо руйнівної війни, яка триває вже майже 2роки.

Передісторія: