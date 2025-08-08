Ізраїль схвалив план захоплення міста Газа – Reuters
П'ятниця, 8 серпня 2025, 07:22
Військово-політично кабінет Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа вранці 8 серпня.
Джерело: Reuters
Дослівно з заяви офісу прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху: "Армія оборони Ізраїлю готуватиметься до встановлення контролю над містом Газа, водночас надаючи гуманітарну допомогу цивільному населенню за межами зон бойових дій".
Деталі: Агентство зазначає, що це сталося через кілька годин після того, як Нетаньяху заявив, що Ізраїль має намір взяти під військовий контроль всю смугу, незважаючи на посилення критики в країні та за кордоном щодо руйнівної війни, яка триває вже майже 2роки.
Передісторія:
- Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що планує добиватися підтримки уряду для реалізації плану повної анексії Сектора Гази, незважаючи на протидію з боку Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та низки впливових посадовців.
- 2 серпня ХАМАС опублікував відео із заручником Ев’ятаром Давидом, на якому той виглядав виснаженим і копав, за його словами, яму для своєї ж могили.
- У відповідь на це прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що кадри виснажених заручників у Газі доводять, що ХАМАС не зацікавлений у досягненні угоди про їхнє звільнення, і що вони лише зміцнили його рішучість "знищити" терористичне угруповання.