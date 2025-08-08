Усі розділи
Ізраїль схвалив план захоплення міста Газа – Reuters

Ірина БалачукП'ятниця, 8 серпня 2025, 07:22
Ізраїль схвалив план захоплення міста Газа – Reuters
Фото ілюстративне з сайту idf.il

Військово-політично кабінет Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа вранці 8 серпня.

Джерело: Reuters

Дослівно з заяви офісу прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху: "Армія оборони Ізраїлю готуватиметься до встановлення контролю над містом Газа, водночас надаючи гуманітарну допомогу цивільному населенню за межами зон бойових дій".

Деталі: Агентство зазначає, що це сталося через кілька годин після того, як Нетаньяху заявив, що Ізраїль має намір взяти під військовий контроль всю смугу, незважаючи на посилення критики в країні та за кордоном щодо руйнівної війни, яка триває вже майже 2роки.

Передісторія:

  • Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що планує добиватися підтримки уряду для реалізації плану повної анексії Сектора Гази, незважаючи на протидію з боку Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та низки впливових посадовців.
  • 2 серпня ХАМАС опублікував відео із заручником Ев’ятаром Давидом, на якому той виглядав виснаженим і копав, за його словами, яму для своєї ж могили.
  • У відповідь на це прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що кадри виснажених заручників у Газі доводять, що ХАМАС не зацікавлений у досягненні угоди про їхнє звільнення, і що вони лише зміцнили його рішучість "знищити" терористичне угруповання.

ІзраїльСектор Гази
Ізраїль схвалив план захоплення міста Газа – Reuters
