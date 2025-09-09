"Українська правда" оголошує набір до Школи журналістики

Школа журналістики "Української правди" оголошує набір на свою освітню програму, яка триватиме з жовтня до кінця грудня.

Учасники курсу дізнаються про те, як писати новини та аналітичні матеріали, як проводяться розслідування, що таке нова економіка, як правильно писати про технології та оборонку, навчаться брати інтерв’ю, дізнаються більше про воєнні репортажі, працюватимуть з базами даних, подкастами, відео та багато іншого.

Курс складається з чотирьох модулів офлайн. Навчання проходитиме у зручному форматі інтенсивів вихідного дня. Попередні дати модулів: 11-12 жовтня, 1-2 листопада, 22-23 листопада, 13-14 грудня.



Модуль I. Новини, аналітика, джерела інформації (11-12 жовтня)

Модуль II. Розслідування, бази даних, воєнний репортаж, OSINT (1-2 листопада)

Модуль III. Економічна журналістика, нова економіка, технології, оборонка (22-23 листопада)

Модуль IV. Нативна реклама, спецпроєкти, відео, подкасти (13-14 грудня)

Усім, хто бажає стати студентами "Школи журналістики" слід заповнити анкету. Заявки приймаються до 24 вересня 2025 року включно.

Навчання у Школі безкоштовне, як і проживання та харчування представників регіональних медіа під час модулів. Слухачі Школи покривають лише транспортні витрати.

Участь у всіх модулях є обов'язковою!

Проєкт спрямований не лише на освіту журналістів, а й на створення дружньої спільноти випускників, які завжди можуть розраховувати на підтримку тренерів, організаторів та одне одного в реалізації своїх журналістських задумів та проєктів.

Школа журналістики сприяє розміщенню найкращих статей своїх студентів.



Читайте відгуки попередньої когорти випускників за посиланням.