Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Українська правда" оголошує набір до Школи журналістики

Українська правдаВівторок, 9 вересня 2025, 13:38
Українська правда оголошує набір до Школи журналістики

Школа журналістики "Української правди" оголошує набір на свою освітню програму, яка триватиме з жовтня до кінця грудня.

Учасники курсу дізнаються про те, як писати новини та аналітичні матеріали, як проводяться розслідування, що таке нова економіка, як правильно писати про технології та оборонку, навчаться брати інтерв’ю, дізнаються більше про воєнні репортажі, працюватимуть з базами даних, подкастами, відео та багато іншого.

Курс складається з чотирьох модулів офлайн. Навчання проходитиме у зручному форматі інтенсивів вихідного дня. Попередні дати модулів: 11-12 жовтня, 1-2 листопада, 22-23 листопада, 13-14 грудня.

Модуль I. Новини, аналітика, джерела інформації (11-12 жовтня)

Реклама:

Модуль II. Розслідування, бази даних, воєнний репортаж, OSINT (1-2 листопада)

Модуль III. Економічна журналістика, нова економіка, технології, оборонка (22-23 листопада)

Модуль IV. Нативна реклама, спецпроєкти, відео, подкасти (13-14 грудня) 

614РЕКЛАМА:
 

Усім, хто бажає стати студентами "Школи журналістики" слід заповнити анкету. Заявки приймаються до 24 вересня 2025 року включно.

Навчання у Школі безкоштовне, як і проживання та харчування представників регіональних медіа під час модулів. Слухачі Школи покривають лише транспортні витрати. 

 

Участь у всіх модулях є обов'язковою!

Проєкт спрямований не лише на освіту журналістів, а й на створення дружньої спільноти випускників, які завжди можуть розраховувати на підтримку тренерів, організаторів та одне одного в реалізації своїх журналістських задумів та проєктів. 

 

Школа журналістики сприяє розміщенню найкращих статей своїх студентів.

Читайте відгуки попередньої когорти випускників за посиланням

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
З Ужгорода запустили перші поїзди євроколією до країн ЄС
фото Росіяни вдарили 3 ракетами по селу на Сумщині: 2 загиблих та 5 поранених
Білорусь і Росія розпочали навчання "Запад-2025", що непокоїть НАТО
Глава МЗС Польщі Сікорський приїхав до Києва
Трамп заявив, що вторгнення російських дронів в Польщу могло бути "помилкою"
Від початку доби на фронті відбулось 141 бойове зіткнення – Генштаб
Усі новини...
Останні новини
12:59
боксПаркер вважає, що Усик уникає бою з ним
12:58
На Харківщині дрон РФ атакував авто: поранені троє людей
12:31
подкаст"Шахеди" в Польщі, українські "Ланцети" та Добропільський виступ – головне про війну за тиждень
12:31
У Польщі запевнили, що вчитимуться збивати дрони не на території України
12:30
Україна матиме 17,6 ГВт потужності в опалювальний сезон – Міненерго
12:22
Як Покрова стала національним святом для українців: історія та традиції
12:21
Чесько-український ударний ШІ-дрон MACE може працювати в складі рою та забезпечує зв'язок до 100 км
12:11
Американські сенатори показали законопроєкт про визнання Росії та Білорусі спонсорами тероризму
12:08
Орбан про дрони РФ в Польщі: "Загроза війни неминуча, а поляки у ній по вуха"
12:01
Вбивство українки у США: хлопець Заруцької розкритикував суддю, яка відпустила підозрюваного
Усі новини...
Реклама:
Реклама: