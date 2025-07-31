На 14 сертифікованих журналістів стало більше: як завершилася Школа журналістики Української правди

У липні завершилася Школа журналістики Української правди — інтенсивна тримісячна освітня програма, яка готує майбутніх журналістів до роботи в реальних умовах редакції.

Цього разу випускниками стали 14 журналістів з Києва та регіонів. Протягом чотирьох модулів вони працювали з топовими редакторами, журналістами та аналітиками, знайомилися з внутрішньою кухнею видання та пробували себе в різних жанрах.

Програма охоплювала чотири ключові напрями:

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Журналістські стандарти, новини, аналітика, джерела інформації

Тренери: Роман Романюк, журналіст УП; Олександр Шумілін, шеф-редактор новинного відділу.





Тренери: Роман Романюк, журналіст УП; Олександр Шумілін, шеф-редактор новинного відділу. Українська економіка, бізнес, інтерв’ю

Тренери: Катерина Глазкова, CEO Спілки українських підприємців; Андрій Самофалов, заступник редактора Forbes, Роман Кравець, журналіст УП.





Тренери: Катерина Глазкова, CEO Спілки українських підприємців; Андрій Самофалов, заступник редактора Forbes, Роман Кравець, журналіст УП. Розслідування, бази даних, воєнний репортаж, OSINT

Тренери: Михайло Ткач, керівник відділу розслідувань УП; Катерина Каплюк, керівниця відділу аналітики УЗ; Ольга Кириленко, воєнна кореспондентка УП; аналітикині з Molfar.





Тренери: Михайло Ткач, керівник відділу розслідувань УП; Катерина Каплюк, керівниця відділу аналітики УЗ; Ольга Кириленко, воєнна кореспондентка УП; аналітикині з Molfar. Нативна реклама, спецпроєкти, відео та подкасти

Тренери: Аліна Полякова, редакторка англомовної версії УП, Федір Попадюк, керівник відділу подкастів.

Тренери: Аліна Полякова, редакторка англомовної версії УП, Федір Попадюк, керівник відділу подкастів.

Ось що кажуть самі учасники:

Юлія Левицька, "Новини Донбасу"

"Після проходження школи журналістики я відчуваю більшу впевненість у своїх навичках та розумію, як, куди і з чим я тепер можу рухатись в професійному розвитку."

Роман Сєврюков, ex Радіо Свобода

"Це найбільш корисна навчальна програма на якій я був, зірковий склад УП ділиться досвідом, та і просто дає можливість відчути себе своїм, на рівних, надається дуже багато крутих практичних завдань, і загалом будується дуже комфортна і крута спільнота однодумців."

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Єлизавета Д'яченко, GWARA

"Я пам'ятаю один із моїх запитів — знайти себе як журналістку. Я хотіла відчути, в якому з жанрів хочу розвиватись та які підходи застосовувати. Деякі з порад та інструментів я вже встигла використати. Це значно пришвидшило мій процес написання матеріалів. І взагалі — допомогло побороти страх братись за великі та складні теми."

Антон Іщук, "Детектор медіа"

"Тішить розмаїття таких вагомих персоналій в українській журналістиці та й загалом невимушена атмосфера під час тренінгів. Не можна не відзначити усю багатогранність та багатовекторність програми школи: від бізнес журналістики до OSINT та воєнної тематики. Певен, що такі ініціативи сприяють зростанню свідомої, молодої журналістики в Україні. "

Анна Зарудська, "Коло"

"Я навіть не думала, що колись потраплю в офіс УП і познайомлюсь з тими журналістами, за якими лише стежила в ютубі. Окрім цього величезна подяка і іншими крутим фахівцям, наприклад, з Forbes. Практика це окрема частина, я дуже щаслива, що мала можливість, як взяти інтервʼю у депутата Верховної Ради, так і написати новини у стилі УП чи створити подкаст."

Кароліна Черноіван, фіксерка для італійських медіа

"Цей курс журналістики від УП став для мене одним із найкращих моментів життя за останній час. Те, що я отримала тут, неможливо виміряти — це неоціненний досвід, який залишиться зі мною назавжди. Я завершую курс із величезним багажем знань, практичних навичок та впевненості в тому, що рухаюся у правильному напрямку. Думаю, що навіть в Італії, де я навчалася, мені не доводилося бачити настільки якісного та продуманого навчання. Неймовірні спікери, яким я безмежно вдячна за те, що ділилися своїм досвідом, знаннями та професійними секретами, вони зробили цей курс унікальним і справді безцінним."

Ми віримо, що сильна журналістика — це основа демократії. Саме тому ми інвестуємо в нове покоління тих, хто готовий ставити складні запитання, перевіряти факти й тримати фокус на важливому. Слідкуйте за анонсами нових наборів.