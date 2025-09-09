Мудра: У Гаазі почався фінальний раунд перемовин про компенсаційний механізм для України
Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра повідомила, що у Гаазі в Нідерландах почався фінальний раунд перемовин щодо запуску компенсаційного механізму для України, через який будуть здійснюватися виплати постраждалим внаслідок російської агресії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Facebook Мудрої
Деталі: За її словами, 9 вересня у Гаазі стартував заключний раунд переговорів стосовно компенсаційного механізму для України, що працюватиме на основі вже створеного Реєстру збитків від агресії РФ. У них беруть участь представники 56 країн, а також ЄС та Ради Європи.
"Це буде перевірка для світу: чи готовий він сказати агресору – "ти заплатиш за кожне зруйноване життя і за кожен зруйнований дім", – зазначила вона.
Раніше вона прогнозувала, що компенсаційна комісія, яка буде розглядати заявки постраждалих в рамках цього механізму, запрацює у 2026 році.
Передісторія:
- Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ (RD4U) ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії. Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, призначили Маркіяна Ключковського.
- Станом на травень реєстр вже мав понад 27,5 тисячі заяв у різних категоріях.
Детально про ідею компенсаційного механізму читайте в інтерв’ю з виконавчим директором Реєстру збитків Маркіяном Ключковським