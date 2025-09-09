Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мудра: У Гаазі почався фінальний раунд перемовин про компенсаційний механізм для України

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловВівторок, 9 вересня 2025, 15:00
Мудра: У Гаазі почався фінальний раунд перемовин про компенсаційний механізм для України
Ірина Мудра, фото: facebook

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра повідомила, що у Гаазі в Нідерландах почався фінальний раунд перемовин щодо запуску компенсаційного механізму для України, через який будуть здійснюватися виплати постраждалим внаслідок російської агресії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Facebook Мудрої

Деталі: За її словами, 9 вересня у Гаазі стартував заключний раунд переговорів стосовно компенсаційного механізму для України, що працюватиме на основі вже створеного Реєстру збитків від агресії РФ. У них беруть участь представники 56 країн, а також ЄС та Ради Європи.

Реклама:

"Це буде перевірка для світу: чи готовий він сказати агресору – "ти заплатиш за кожне зруйноване життя і за кожен зруйнований дім", – зазначила вона.

Раніше вона прогнозувала, що компенсаційна комісія, яка буде розглядати заявки постраждалих в рамках цього механізму, запрацює у 2026 році.

Передісторія:

614РЕКЛАМА:

Детально про ідею компенсаційного механізму читайте в інтерв’ю з виконавчим директором Реєстру збитків Маркіяном Ключковським

російсько-українська війнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
З Ужгорода запустили перші поїзди євроколією до країн ЄС
фото Росіяни вдарили 3 ракетами по селу на Сумщині: 2 загиблих та 5 поранених
Білорусь і Росія розпочали навчання "Запад-2025", що непокоїть НАТО
Глава МЗС Польщі Сікорський приїхав до Києва
Трамп заявив, що вторгнення російських дронів в Польщу могло бути "помилкою"
Від початку доби на фронті відбулось 141 бойове зіткнення – Генштаб
Усі новини...
російсько-українська війна
ГУР показало понад 100 іноземних компонентів у російських дронах і ракетах
Бойова інтеграція з НАТО: як війна перетворює ЗСУ на армію нового стандарту
Сили оборони на Покровському та Новопавлівському напрямках відбили понад сотню атак за добу
Останні новини
12:59
боксПаркер вважає, що Усик уникає бою з ним
12:58
На Харківщині дрон РФ атакував авто: поранені троє людей
12:31
подкаст"Шахеди" в Польщі, українські "Ланцети" та Добропільський виступ – головне про війну за тиждень
12:31
У Польщі запевнили, що вчитимуться збивати дрони не на території України
12:30
Україна матиме 17,6 ГВт потужності в опалювальний сезон – Міненерго
12:22
Як Покрова стала національним святом для українців: історія та традиції
12:21
Чесько-український ударний ШІ-дрон MACE може працювати в складі рою та забезпечує зв'язок до 100 км
12:11
Американські сенатори показали законопроєкт про визнання Росії та Білорусі спонсорами тероризму
12:08
Орбан про дрони РФ в Польщі: "Загроза війни неминуча, а поляки у ній по вуха"
12:01
Вбивство українки у США: хлопець Заруцької розкритикував суддю, яка відпустила підозрюваного
Усі новини...
Реклама:
Реклама: