Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський про удар по Яровій: Росіяни точно знали, що б’ють по цивільних

Тетяна ОлійникВівторок, 9 вересня 2025, 18:30
Зеленський про удар по Яровій: Росіяни точно знали, що б’ють по цивільних
Зеленський. Фото - getty images

Президент України Володимир Зеленський закликав до санкцій проти РФ після її удару по цивільному населенню в селищі Ярова на Донеччині.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Жахливий сьогодні був удар росіян по селищу Ярова на Донеччині – удар керованої авіабомби. Росіяни точно знали, куди б’ють, точно бачили, що б’ють по цивільних.

Реклама:

Це були звичайні люди, які отримували пенсії. Станом на зараз відомо: 24 людини загинули, мої співчуття. Поранені ще 19. Усім надається необхідна допомога. Це тільки один удар із багатьох, якими росіяни щодня б’ють по українцях – по нашим людям, по нашій державі".

Деталі: Президент додав, що відсутність достатньо сильної реакції Путін сприймає як дозвіл воювати далі.

Пряма мова: "Без нових санкцій не буде прогресу в дипломатії та в усіх намагань завершити війну. І час важливий. Надто довго вже немає посилення тиску на Росію, яке б ударило відчутно й без затримок саме по російській воєнній машині – саме по тих галузях та сферах, які впливають на агресію. Відкладені ефекти на економіку не працюють – росіяни постійно це доводять новими ударами".

614РЕКЛАМА:

Що передувало:

Російські окупаційні війська скинули авіабомбу на селище Ярова на Донеччині у момент роздачі пенсій мирним мешканцям. Наразі відомо про 24 загиблих і 19 поранених людей. 

Зеленськийросійсько-українська війнасанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Ілона Маска скинули з трону найбагатшої людини світу
Мерц: Вторгнення російських дронів показало вразливість протиповітряної оборони НАТО
Сікорський: Росія свідомо атакувала Польщу, заяви Кремля про непричетність – брехня
відео, оновлено від 22:11У США вбили відомого подкастера та прихильника Трампа
Зеленський дорікнув світу за м'яку реакцію на вторгнення дронів РФ у Польщу: Дій – поки дефіцит
Люди безкоштовно будували фортифікації для Полтавської ОВА заради бронювання – нардеп
Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Росіяни концентрують знову удари проти нашої енергетики
Зеленський пояснив, що вважає перемогою для України
Зеленський про "наглі" удари РФ: Розраховуємо на сильну реакцію Америки
Останні новини
08:03
фото Росіяни мінують Херсон "пелюстками", вони є різних кольорів
07:50
В Міноборони Британії розповіли про плани виробництва дронів-перехоплювачів для України
07:36
Пройшли найсильніші: визначилися півфінальні пари Євробаскету-2025
07:31
фото Рятувальники показали наслідки російського удару по навчальному закладу в Сумах
07:18
Слова глави МЗС Словаччини про дрони у Польщі обурили словацьку опозицію і громадськість
07:00
За останню добу Росія втратила ще 890 військових у війні проти України – Генштаб
06:43
YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
06:33
Ілона Маска скинули з трону найбагатшої людини світу
06:07
На Кубі вчетверте за рік стався повний блекаут
05:42
Російські дрони "Гербера" долетіли до Польщі завдяки додатковим паливним бакам
Усі новини...
Реклама:
Реклама: