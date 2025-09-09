Зеленський про удар по Яровій: Росіяни точно знали, що б’ють по цивільних

Президент України Володимир Зеленський закликав до санкцій проти РФ після її удару по цивільному населенню в селищі Ярова на Донеччині.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Жахливий сьогодні був удар росіян по селищу Ярова на Донеччині – удар керованої авіабомби. Росіяни точно знали, куди б’ють, точно бачили, що б’ють по цивільних.

Реклама:

Це були звичайні люди, які отримували пенсії. Станом на зараз відомо: 24 людини загинули, мої співчуття. Поранені ще 19. Усім надається необхідна допомога. Це тільки один удар із багатьох, якими росіяни щодня б’ють по українцях – по нашим людям, по нашій державі".

Деталі: Президент додав, що відсутність достатньо сильної реакції Путін сприймає як дозвіл воювати далі.

Пряма мова: "Без нових санкцій не буде прогресу в дипломатії та в усіх намагань завершити війну. І час важливий. Надто довго вже немає посилення тиску на Росію, яке б ударило відчутно й без затримок саме по російській воєнній машині – саме по тих галузях та сферах, які впливають на агресію. Відкладені ефекти на економіку не працюють – росіяни постійно це доводять новими ударами".

614РЕКЛАМА:

Що передувало:

Російські окупаційні війська скинули авіабомбу на селище Ярова на Донеччині у момент роздачі пенсій мирним мешканцям. Наразі відомо про 24 загиблих і 19 поранених людей.