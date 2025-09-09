Білий дім: Трамп "дуже засмучений" через удар Ізраїлю по ХАМАСу в Катарі

Президент США Дональд Трамп "дуже засмучений", тим що Ізраїль "односторонньо" прийняв рішення вдарити по керівництву терористичної організації ХАМАС у столиці Катару.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт

Деталі: Левітт заявила, що одностороннє рішення Ізраїлю завдавати бомбові удари всередині Катару, суверенної держави та близького союзника США, що "докладає величезних зусиль та сміливо йде на ризик заради посередництва в мирному процесі", "не сприяє просуванню цілей Ізраїлю чи Америки".

Втім водночас Левітт зауважила, що ліквідація ХАМАСу, який наживається на стражданнях людей у Газі, "є гідною метою".

За її словами, Трамп розглядає Катар як сильного союзника та друга Сполучених Штатів і "дуже засмучений" місцем проведення атаки.

Трамп розмовляв із прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу після атаки у вівторок.

Крім того, Дональд Трамп поговорив з еміром і прем’єр-міністром Катару й запевнив, що подібне більше не повториться на їхній землі.

Пряма мова Левітт: "Щоб було чітко зрозуміло, президент не погоджується з місцем удару, і він передав це прем'єр-міністру Нетаньягу".

Що передувало:

Армія Ізраїлю 9 вересня завдала удару по керівництву палестинського угруповання ХАМАС на території столиці Катару – Досі. За даним джерел CNN, серед жертв був головний переговірник ХАМАС Халіль Аль-Хайя.