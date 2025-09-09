Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білий дім: Трамп "дуже засмучений" через удар Ізраїлю по ХАМАСу в Катарі

Тетяна ОлійникВівторок, 9 вересня 2025, 23:30
Білий дім: Трамп дуже засмучений через удар Ізраїлю по ХАМАСу в Катарі
Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп "дуже засмучений", тим що Ізраїль "односторонньо" прийняв рішення вдарити по керівництву терористичної організації ХАМАС у столиці Катару.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт

Деталі: Левітт заявила, що одностороннє рішення Ізраїлю завдавати бомбові удари всередині Катару, суверенної держави та близького союзника США, що "докладає величезних зусиль та сміливо йде на ризик заради посередництва в мирному процесі", "не сприяє просуванню цілей Ізраїлю чи Америки".

Реклама:

Втім водночас Левітт зауважила, що ліквідація ХАМАСу, який наживається на стражданнях людей у Газі, "є гідною метою".

За її словами, Трамп розглядає Катар як сильного союзника та друга Сполучених Штатів і "дуже засмучений" місцем проведення атаки.

Трамп розмовляв із прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу після атаки у вівторок.

614РЕКЛАМА:

Крім того, Дональд Трамп поговорив з еміром і прем’єр-міністром Катару й запевнив, що подібне більше не повториться на їхній землі.

Пряма мова Левітт: "Щоб було чітко зрозуміло, президент не погоджується з місцем удару, і він передав це прем'єр-міністру Нетаньягу".

Що передувало: 

Армія Ізраїлю 9 вересня завдала удару по керівництву палестинського угруповання ХАМАС на території столиці Катару – Досі. За даним джерел CNN, серед жертв був головний переговірник ХАМАС Халіль Аль-Хайя.

ТрампІзраїльХАМАС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
З Ужгорода запустили перші поїзди євроколією до країн ЄС
фото Росіяни вдарили 3 ракетами по селу на Сумщині: 2 загиблих та 5 поранених
Білорусь і Росія розпочали навчання "Запад-2025", що непокоїть НАТО
Глава МЗС Польщі Сікорський приїхав до Києва
Трамп заявив, що вторгнення російських дронів в Польщу могло бути "помилкою"
Від початку доби на фронті відбулось 141 бойове зіткнення – Генштаб
Усі новини...
Трамп
Ярослав Грицак: Вихід із "русского мира" буде для нас перемогою
Трамп відреагував на загибель українки у США
Трамп заявив про готовність перейти до "другої фази" санкцій проти РФ
Останні новини
12:59
боксПаркер вважає, що Усик уникає бою з ним
12:58
На Харківщині дрон РФ атакував авто: поранені троє людей
12:31
подкаст"Шахеди" в Польщі, українські "Ланцети" та Добропільський виступ – головне про війну за тиждень
12:31
У Польщі запевнили, що вчитимуться збивати дрони не на території України
12:30
Україна матиме 17,6 ГВт потужності в опалювальний сезон – Міненерго
12:22
Як Покрова стала національним святом для українців: історія та традиції
12:21
Чесько-український ударний ШІ-дрон MACE може працювати в складі рою та забезпечує зв'язок до 100 км
12:11
Американські сенатори показали законопроєкт про визнання Росії та Білорусі спонсорами тероризму
12:08
Орбан про дрони РФ в Польщі: "Загроза війни неминуча, а поляки у ній по вуха"
12:01
Вбивство українки у США: хлопець Заруцької розкритикував суддю, яка відпустила підозрюваного
Усі новини...
Реклама:
Реклама: