Кива vs Каплін: хто справжній соціаліст?
Колись потужна Соцпартія, що дала українському істеблішменту ряд гучних імен, переживає свої найгірші часи.
Відродити з попелу СПУ і пограти на лівому полі віднедавна вирішили радник глави МВС Ілля Кива і нардеп Сергій Каплін.
Всього за кілька місяців Кива і Каплін перетворилися в антагоністів, за протистоянням яких "стирчать вуха" більших політичних фігур.
Хто вони, новоявлені українські соціалісти? Яку роль в реанімації лівого руху зіграли Арсен Аваков і Сергій Льовочкін? Скільки потрібно грошей на відновлення партії з нульовим рейтингом, і навіщо Капліну і Ківі електорат забороненої Компартії.
Незабаром на УП – великий матеріал про те, чим живуть сьогодні українські соціалісти.
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