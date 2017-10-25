Кива vs Каплін: хто справжній соціаліст?

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"Українська Правда"
Середа, 25 жовтня 2017, 06:48
Українська правда

Колись потужна Соцпартія, що дала українському істеблішменту ряд гучних імен, переживає свої найгірші часи.

Відродити з попелу СПУ і пограти на лівому полі віднедавна вирішили радник глави МВС Ілля Кива і нардеп Сергій Каплін. 

Всього за кілька місяців Кива і Каплін перетворилися в антагоністів, за протистоянням яких "стирчать вуха" більших політичних фігур.

Хто вони, новоявлені українські соціалісти? Яку роль в реанімації лівого руху зіграли Арсен Аваков і Сергій Льовочкін? Скільки потрібно грошей на відновлення партії з нульовим рейтингом, і навіщо Капліну і Ківі електорат забороненої Компартії.

Незабаром на УП – великий матеріал про те, чим живуть сьогодні українські соціалісти.

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Теми: Соцпартія Каплін
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