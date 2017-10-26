Замах на Ігоря Мосійчука: загинув охоронець

На народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука невідомі скоїли замах. За даними поліції, в результаті вибуху помер охоронець Мосійчука та отримав поранення політолог Віталій Бала.

Замах на народного депутата пов'язаний з його професійною діяльністю, заявив глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко. Вибухівку було закладено в скутер поруч з телеканалом "Еспресо".

Правоохоронці схиляються до того, щоб кваліфікувати вибух на Міцкевича як теракт.

У такому випадку вибух буде розслідувати ГУ СБУ в м. Києві а столична прокуратура здійснюватиме процесуальне керівництво. Разом з тим, розглядаються також 112 ст КК України (замах на державного діяча) та ч2 ст 115 КК України (умисне вбивство, вчинене загально небезпечним способом). Остаточна кваліфікація буде визначена після проведення першочергових слідчих дій зранку 26 жовтня.

Водночас в МВС України повідомили, що вибух у Києві кваліфіковано як теракт. "Відкрито кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України – Терористичний акт", - йдеться у повідомленні МВС у facebook.

У міністерстві підтвердили, що на місці трагедії постраждало п‘ятеро осіб. Серед яких народний депутат Ігор Мосійчук.

Охоронець депутата, 30-ти річний працівник поліції полку особливого призначення, загинув від отриманих поранень.

Відео: Ельдар Сарахман/УП