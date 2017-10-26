Замах на Ігоря Мосійчука: загинув охоронець

1169 переглядів
"Українська Правда"
Четвер, 26 жовтня 2017, 08:56
Ельдар Сарахман, УП

На народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука невідомі скоїли замах. За даними поліції, в результаті вибуху помер охоронець Мосійчука та отримав поранення політолог Віталій Бала.

Замах на народного депутата пов'язаний з його професійною діяльністю, заявив глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко. Вибухівку було закладено в скутер поруч з телеканалом "Еспресо".

Правоохоронці схиляються до того, щоб кваліфікувати вибух на Міцкевича як теракт.

У такому випадку вибух буде розслідувати ГУ СБУ в м. Києві а столична прокуратура здійснюватиме процесуальне керівництво. Разом з тим, розглядаються також 112 ст КК України (замах на державного діяча) та ч2 ст 115 КК України (умисне вбивство, вчинене загально небезпечним способом). Остаточна кваліфікація буде визначена після проведення першочергових слідчих дій зранку 26 жовтня.

Водночас в МВС України повідомили, що вибух у Києві кваліфіковано як теракт. "Відкрито кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України – Терористичний акт", - йдеться у повідомленні МВС у facebook.

У міністерстві підтвердили, що на місці трагедії постраждало п‘ятеро осіб. Серед яких народний депутат Ігор Мосійчук.

Охоронець депутата, 30-ти річний працівник поліції полку особливого призначення, загинув від отриманих поранень.

Відео: Ельдар Сарахман/УП

Це та інші відео дивіться на YouTube-каналі "Української правди"

Теми: Мосійчук вибух теракт
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Від вибуху поруч із Мосійчуком загинули двоє. СБУ вивчає версії 26 жовтня 2017, 08:49
Ляшко не виключає, що замах на Мосійчука влаштували опоненти 26 жовтня 2017, 08:37
Мосійчук у замаху на себе звинувачує Росію 26 жовтня 2017, 07:28
Реклама:
Комітет Ради рекомендує скоротити кількість нардепів до 300
Верховний суд скасував президентський указ про звільнення Семочка
ЄСПЛ визнав, що Росія контролювала Крим ще до його незаконної анексії
Голова Антикорсуду була на вечірці Ківалова з Вовком і Тупицьким – ЗМІ 
Усі новини
Публікації
Гречана каша зі смаком смерті. Як кудлатий пес Кузя пережив окупацію Ірпеня. Аудіоверсія
2 жовтня 2022, 16:58 — Ірина Лопатіна
Режисер Євген Афінеєвський: Важливо не дати світу звикнути до війни в Україні, як звикли до війни в Сирії
2 жовтня 2022, 05:30 — Анастасія Рінгіс
Тиждень мобілізації в РФ, псевдореферендум на окупованих територіях, Лиман – головне про війну за тиждень
1 жовтня 2022, 17:44 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
"Документалістика посіла головне місце в українській кіноіндустрії": організатори фестивалю Kharkiv MeetDocs
"УП.Життя" поспілкувалася із засновницею фестивалю Євгенією Крігсхайм та програмним координатором Денисом Будановим про нові виклики, тенденції у документальному кіно, документалістику як інструмент у боротьбі з фейками, а також перспективи ігрового кіно.
2 жовтня 2022, 10:56 — Ірина Голіздра
Усі публікації