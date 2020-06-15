Севгіль Мусаєва. Культура нової журналістики

Щотижневий подкаст Костянтина Дорошенка і Андрія Боборикіна про культуру в самому широкому сенсі цього слова. Щотижня ми робимо велике інтерв'ю з художниками і музикантами, журналістами і піарниками, медіаменеджерами і просто менеджерами про те, в чому вони розуміють краще за нас, ну і звичайно про культуру в Києві, Україні та світі.

Ми хочемо стати головним подкастом про культуру і запрошуємо вас зробити це разом.

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