Севгіль Мусаєва. Культура нової журналістики
Гостею тридцять дев‘ятого випуску "Культури всього" стала головна редакторка видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва. Говоримо про еволюцію ділових медіа в Україні, вплив активізму на журналістику та філософію наближення апокаліпсису.
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Другий сезон "Культури всього" створюється за підтримки Українського культурного фонду.