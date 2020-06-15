Севгіль Мусаєва. Культура нової журналістики

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Понеділок, 15 червня 2020, 13:50

Гостею тридцять дев‘ятого випуску "Культури всього" стала головна редакторка видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва. Говоримо про еволюцію ділових медіа в Україні, вплив активізму на журналістику та філософію наближення апокаліпсису.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "Культура всього" доступний на Apple PodcastsGoogle PodcastsCastboxOvercastSpotifyMixcloud та Anchor

Другий сезон "Культури всього" створюється за підтримки Українського культурного фонду.

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Культура всего

Щотижневий подкаст Костянтина Дорошенка і Андрія Боборикіна про культуру в самому широкому сенсі цього слова. Щотижня ми робимо велике інтерв'ю з художниками і музикантами, журналістами і піарниками, медіаменеджерами і просто менеджерами про те, в чому вони розуміють краще за нас, ну і звичайно про культуру в Києві, Україні та світі.

Ми хочемо стати головним подкастом про культуру і запрошуємо вас зробити це разом.

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