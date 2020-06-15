Севгіль Мусаєва. Культура нової журналістики

Щотижневий подкаст Костянтина Дорошенка про культуру в самому широкому сенсі цього слова. Розмови з художниками і музикантами, науковцями і громадськими активістами, журналістами і піарниками, медіаменеджерами і просто менеджерами про те, на чому вони розуміються, ну і звичайно – про культуру в Києві, Україні та світі.